"Unterirdisch!" Fans zerlegen Silbereisen wegen Traumschiff-Folge

Mit der ersten „Traumschiff“-Reise des neuen Jahres meldete sich das ZDF traditionell am 1. Jänner aus der Primetime zurück. Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen, steuert die MS „Traumschiff“ diesmal nach Madikwe in Afrika.

Doch kaum war die Neujahrsfolge angelaufen, entbrannten in den sozialen Netzwerken bereits hitzige Diskussionen.

Schon wenige Minuten nach Beginn äußerten sich zahlreiche Zuschauer auf X kritisch über Handlung und Dialoge. Besonders der Auftakt sorgte für Unmut. Ein Nutzer monierte das aus seiner Sicht vertraute Drehbuchmuster und sprach von einem „nervigen Teenager“, der vor lauter Handygebrauch nicht einmal bemerke, dass das Schiff angekommen sei – eine Szene, die Erinnerungen an die vorangegangene Folge weckte. Andere fielen noch deutlicher aus und kommentierten den Start mit Sätzen wie „Oh Gott… es geht schon schlimm los“ oder „Dialoge aus der Hölle“. Auch die schauspielerischen Leistungen gerieten ins Visier: „Alles Knall-Chargen“, lautete ein besonders scharfer Kommentar. Gleichzeitig zeigten sich manche Fans versöhnlicher und verwiesen darauf, dass bestimmte Dialoge beim „Traumschiff“ eben „dazugehören“.

Auch positive Kritik für Silbereisen

Neben der Kritik gab es jedoch auch positive Stimmen. Mehrere Zuschauer lobten Florian Silbereisen für seinen Einsatz rund um den Jahreswechsel. „Gestern noch Silvester gewuppt und jetzt schon wieder auf dem Traumschiff“, schrieb ein User mit Blick auf den „Silvester-Schlagerbooom“, den Silbereisen am 31. Dezember moderierte. Andere hoben hervor, dass die Folge ungewöhnlich früh Spannung aufbaue, etwa durch einen Notfall in der Bar noch vor dem Ablegen.

Inhaltlich steht in der ersten Episode des Jahres die Figur Sophia Berg im Mittelpunkt, gespielt von GZSZ-Star Valentina Pahde. Sie soll künftig für die Organisation „Ärzte für Madikwe“ in einem Krankenhaus am Zielort arbeiten. Das erste Aufeinandertreffen mit Kapitän Parger verläuft holprig, doch rasch entwickelt sich eine Romanze, die schließlich in einem Kuss gipfelt. Für Gesprächsstoff sorgt auch ein düsterer Handlungsstrang: Oliver Stiller (Götz Schubert) und Emilia Gronewald (Nadine Wrietz) reisen mit dem gleichen lebensmüden Vorhaben an Bord – und setzen ihre Reise schließlich gemeinsam fort.