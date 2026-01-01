"Nur noch erbärmlich": Fans von Silbereisen genervt

Die „Schlagerboom“-Silvestershow kam nicht bei allen Zuschauern gut an.

Nach dem großen Erfolg 2024 war die Vorfreude auf „Silvester-Schlagerbooom“ im ARD groß. Die Basketballarena des FC Bayern München verwandelte sich in ein glitzerndes Wunderlichtermeer, Florian Silbereisen führte in gewohnter Manier durch die Sendung – auch wenn es beim Auftritt von Stefan Mross zu einer kleinen Panne kam.



"Werdet kreativer"

Obwohl die TV-Quote gut war, wetterten in den sozialen Medien zahlreiche Fans gegen die Sendung. „Es ist einfach nur noch erbärmlich“, schrieb etwa ein User. Ein anderer meinte: „Und wieder überwiegend die gleichen Stars zu Gast. Werdet kreativer, ARD.“

Zahlreiche Fans störte es, dass immer wieder die gleichen Stars beim Schlagerboom zu Gast sind. „Ich mag den ‚Schlagerbooom‘ sehr, aber er wird zunehmend langweiliger, da immer und immer ausschließlich die gleichen Interpreten da sind“, schreibt etwa ein User.