Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Silbereisen
© ZDF/Dirk Bartling

"Weiß, was er tut"

Kollegin schwärmt von Kuss mit Florian Silbereisen

31.12.25, 09:27
Teilen

Schauspielerin Valentina Pahde hatte eine Kuss-Szene mit Florian Silbereisen auf dem ZDF-"Traumschiff" in bester Erinnerung. 

"Der Kuss mit Florian hat Spaß gemacht, er weiß, was er tut", sagte die 31-Jährige. Und sie kann ihm auch direkt eine Bestnote geben: "Er bekommt eine Zehn von zehn von mir."

Pahde weiter: "Aber viel wichtiger: Er ist ein total professioneller Kollege, und es hat Spaß gemacht, diesen schönen Film drehen zu können. Ich hoffe, es gibt ein Wiedersehen, und ich kann noch einmal an Bord gehen, um die Liebesgeschichte fortzuführen."

Im Privatleben würde sie allerdings mehr von einem Schwarm verlangen, ergänzte sie. "Von einem Mann im echten Leben erwarte ich mehr als einen Kuss nach Drehbuch." Es müsse sich anfühlen wie beim ersten Mal, sagte sie. "Routine killt jede Leidenschaft. Ich bin ein Riesenfan von spontanen Date-Nights und kleinen Aufmerksamkeiten, um den Partner zu überraschen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden