Mit Britney Spears: Backstreet Boys planen 90er-Mega-Show

Nachdem Bad Bunny dieses Jahr bei der Super Bowl Halftime-Show für Stimmung gesorgt hatte, kündigt sich jetzt schon ein unglaubliches 90er-Revival für den Mega-Event an.

Jedes Jahr aufs Neue ist die Halftime-Show der Super Bowl eines der Musik-Highlights des Jahres. Nächstes Jahr findet das Finale der besten American-Football-Liga der Welt (NFL) ausgerechnet am Valentinstag im SoFi Stadium von Los Angeles statt.

In den letzten Jahren sorgten die Künstler für ein mächtiges Spektakel. Der umstrittene Auftritt von Bad Bunny (2026), der Kult-Gig von Kendrick Lamar (2025) sind noch gut in Erinnerung. 2024 sorgte Usher für Stimmung, ein Jahr zuvor Rihanna. 2022 gastierte das Spiel der Spiele zuletzt in LA und bei der Halftime Show kam es zum Gipfeltreffen der Rap-Legenden Dr. Dre, Snoop Doogg und Eminem mit Gastauftritten von Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent und Anderson .Paak.

Backstreet Boys fragen Fans

Und im nächsten Jahr kündigt sich bereits die nächste Giganten-Show an. Wie "USA Today" berichtet, bringen sich die Backstreet Boys mit einem Mega-Konzept. Bandmitglied AJ McClean fragte bei einem Konzert die Fans, was sie von einem Auftritt beim von Apple Music präsentierten Event halten würden, die Menge tobte und dürfte begeistert sein.

Und Fan-Liebling Nick Carter legte danach noch einen drauf. Sollte die Boyband den Zuschlag bekommen, kündigte er schon eine "Pop-Explosion" an. Man möchte die größten Stars der 90er und frühen 2000er auf die Bühne zu einer riesigen 90er-Party holen.

Mit dabei sollen etwa Britney Spears und die langjährigen Boyband-Rivalen NSYNC und 98 Degrees sein. Bereits 2001 versammelte sich die Pop-Elite beim großen Football-Finale. Damals sangen die Back Street Boys die Hymne, während NSYNC Act bei der Halftime Show mit Aerosmith, Britney Spears, Mary J. Blige und Nelly war. Nun soll es in LA am 14. Februar 2027 zum großen Revival kommen.