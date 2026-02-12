Palais Auersperg wird zum neuen Clubbing-Hotspot

Wien hat einen neuen Fixpunkt für stilvolles Nightlife: Dastraditionsreiche Palais Auersperg wird mit den Eventreihen Palais Afterwork und Midnight Society zu einem der spannendsten neuen Clubbing Hot Spots der Stadt.

Wien bekommt einen neuen Hotspot fürs Ausgehen, das Palais Auersperg startet zwei Reihen, die Feierabend und Nachtprogramm neu aufladen. "Mit Palais Afterwork und Midnight Society schaffen wir Events für ein Publikum mit Sinn für das Schöne, bei denen sich Eleganz und zeitgemäße Clubkultur begegnen. Unsere Vision ist es, dass Abende bei uns nicht einfach enden, sondern nachklingen", so Veranstalter Philipp Grünbacher.

© Philipp Lipiarski

Feiner Ausklang nach einem langen Tag

Die Eventreihe "Palais Afterwork" lädt regelmäßig dazu ein, den Arbeitstag in eleganter Atmosphäre ausklingen zu lassen. Im Fokus stehen fein kuratierte Musik und hochwertige Drinks. Die nächsten Termine sind am 26. Februar und am 26. März, der Einlass startet um 18:00 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkassa 15 Euro.

Showacts und Glamour übernehmen das Palais

Mit Midnight Society wird das Palais zur Bühne für die Nacht. Progressive Sounds, DJs und ein kosmopolitisches Publikum sollen die historischen Räume in einen pulsierenden Clubspace verwandeln. Die Reihe kündigt außergewöhnliche Showacts, spektakuläre Inszenierungen und überraschende Momente an. Mehrere Tanzflächen, eindrucksvolle Performances und geheime Highlights verteilen sich im gesamten Palais. Die Termine sind am 6. März, 10. April, 24. April und 15. Mai, Einlass ab 21:00 Uhr.

© Philipp Lipiarski

Der Mann hinter dem Konzept

Philipp Grünbacher ist seit Herbst 2025 Hauptmieter des Palais Auersperg und sagt, worum es ihm dabei geht. "Mein Ziel ist es immer, für Menschen Erlebnisse und Erinnerungen zu schaffen", so Grünbacher, der auch Inhaber des Wiener Mozart Konzerts und der Eventlocation Mirage im Prater ist