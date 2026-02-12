Tiergarten Schönbrunn zeigt zum Valentinstag Liebesleben der Tiere

Der kommende Samstag steht ganz im Zeichen der Liebe. Im Tiergarten Schönbrunn lässt sich der Valentinstag auf ganz besondere Weise verbringen.

Am Valentinstag lockt der Tiergarten Schönbrunn Paare mit einer besonderen Aktion, die nach Date klingt und nach Schnäppchen aussieht. Mit dem Kennwort "Valentinstag" gibt es zwei Eintrittskarten zum Preis von einer um 29 Euro. Dazu kommt ein Programmpunkt, der mehr liefert als Romantik.

Liebeslektionen aus dem Tierreich

Um 14 Uhr startet eine einstündige kostenlose Führung zum Liebesleben der Tiere. "Bei der Führung lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche Paarbeziehungen im Tierreich kennen - von den Großen Pandas, die als Einzelgänger leben und nur zur Paarung zusammenkommen, bis zu den Gibbons und Pinguinen, die zu den wenigen Tierarten zählen, die monogam leben", sagt Martina Heiderer von der zoopädagogischen Abteilung. Mal Solo, mal fürs Leben, die Natur kennt kein Einheitsmodell.

Herz aus Heu für Onager

Auch bei den Neuankömmlingen geht es alles andere als brav zu. Im Herbst des vergangenen Jahres zogen erstmals Onager, eine Unterart des Asiatischen Wildesels, in den Tiergarten ein. Von Treueschwüren keine Spur. "Onager leben in sogenannten Haremsverbänden. Unsere kleine Zuchtgruppe besteht aus drei Stuten und einem Hengst. Die Tierart ist von der Ausrottung bedroht und kommt nur noch in einem Schutzgebiet im südlichen Iran vor. Wir hoffen, im Rahmen des Erhaltungszuchtprogramms künftig einen wichtigen Beitrag zu ihrem Erhalt leisten zu können", erzählt Kurator Rupert Kainradl.

Onager leben in sogenannten Haremsverbänden. © Daniel Zupanc

Ein Hauch von Valentinstagsromantik hielt bei den genügsamen Steppenbewohnern bereits Einzug - mit einem Herz aus Heu. Die Pflanzenfresser, die sich vor allem von harten Gräsern und Kräutern ernähren, haben die Überraschung prompt verdrückt.