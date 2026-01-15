Tiergarten Schönbrunn feiert Zuchterfolg bei seltenen Amurleoparden

Im Tiergarten Schönbrunn hat sich besonders seltener Nachwuchs eingestellt: Nach Aufhebung eines Zuchtstopps, der vor einigen Jahren vom Europäischen Erhaltungszuchtprogram auferlegt wurde, ist bei den Amurleoparden erstmals seit 2018 wieder ein Jungtier zur Welt gekommen.

Ein leiser Pfotenschritt, ein neugieriger Blick und dann der erste Sprung ins Freie. Im Tiergarten Schönbrunn wurde Anfang November ein männliches Amurleoparden-Jungtier geboren. Es ist der erste Nachwuchs dieser Art in Wien seit dem Jahr 2018.

"Der kleine männliche Leopard wurde Anfang November in einer Wurfhöhle geboren. In dieser hat das Jungtier gut versteckt die ersten Lebenswochen verbracht. Denn wie alle Großkatzen sind Amurleoparden Nesthocker. Die Jungtiere kommen blind zur Welt und müssen erst entsprechend wachsen und sich weiterentwickeln", sagt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

© Daniel Zupanc

Erst trug ihn das Muttertier vorsichtig hinaus, dann wagte sich der junge Leopard selbstständig aus dem Versteck. Heute ist er regelmäßig bei seinen verspielten Erkundungstouren in der Außenanlage zu beobachten.

Extrem selten und massiv bedroht

Der Amurleopard zählt zu den seltensten Säugetieren der Welt. Er lebt nur noch auf einem kleinen Teil seines ursprünglichen Verbreitungsgebiets. Die meisten wildlebenden Tiere kommen im Leopardovy-Nationalpark im Osten Russlands vor. Weitere Exemplare finden sich nur noch in kleinen Gebieten im Nordosten Chinas. Die Gesamtzahl der freilebenden Amurleoparden wird auf rund 120 Tiere geschätzt. Wilderei, Lebensraumzerstörung und unkontrollierter Holzeinschlag bedrohen das Überleben der Art.

© Daniel Zupanc

Wichtiger Zuchterfolg

"Gemeinsam mit anderen Tiergärten engagieren wir uns seit 2016 im Rahmen eines Europäischen Erhaltungszuchtprogramms dafür, diese Art zu erhalten. Doch Nachwuchs ist sehr selten. Im vergangenen Jahr wurden in den 30 Institutionen des Europäischen Zooverbands, die diese Art halten, nur sieben Jungtiere in vier Einrichtungen geboren", betont Kurator Rupert Kainradl. Umso wertvoller sei der Nachwuchs hier im Tiergarten.

Der kleine Leopard in Wien ist mehr als ein niedlicher Publikumsliebling. Er ist ein Symbol für die Zukunft einer vom Aussterben bedrohten Art. Und ein Beweis dafür, dass engagierter Artenschutz Wirkung zeigt.