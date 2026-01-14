Eine 18-Meter-Überraschung für Schönbrunns Elefanten

Wo vor kurzem noch tausende Lichter glänzten, glänzen jetzt Elefantenaugen: Die traditionelle Weihnachtsfichte vor dem Schloss Schönbrunn ist in den Tiergarten umgezogen.

Der 160 Jahre alte Baum dient den Afrikanischen Elefanten nun als spannende Beschäftigung und natürlicher Knabberspaß.

Die prächtige Salzburger Fichte - gewachsen in Bundesforste-Wäldern im Rauriser Tal - war von 6. November 2025 bis 6. Jänner 2026 das strahlende Herzstück des Weihnachtsmarktes Schloss Schönbrunn. Mit rund 2.000 umweltfreundlichen LED-Lichtern und unzähligen Kugeln geschmückt, bildete sie gemeinsam mit dem Sternentor die wohl meistfotografierte Kulisse im Ehrenhof. Doch statt einer einfachen Entsorgung wartete auf den Baum heute eine zweite, weitaus lebhaftere Verwendung.

Ein “Geschenk“ aus dem Pinzgau für den Elefanten-Nachwuchs

Bereits in den frühen Morgenstunden griffen die Forstexperten der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) zur Motorsäge, um die 18 Meter hohe Fichte fachgerecht zu fällen und von den Ästen zu befreien. Rund zwei Stunden später landete sie direkt in der Anlage der Afrikanischen Elefanten des Tiergarten Schönbrunn.

Besonders für den jüngsten Elefanten-Nachwuchs des vergangenen Jahres war die Ankunft des Baumes ein echtes Highlight. Neugierig wurde das neue „Spielzeug“ mit dem Rüssel untersucht, geschubst und beharrlich bearbeitet. Der Baum dient den Tieren als lang anhaltende Beschäftigung: Die Rinde wird abgeschält und fordert die Kraft der Dickhäuter heraus.

Stimmen zur Übergabe

Andreas Gruber, Vorstand der Österreichischen Bundesforste: „Es ist schön, dass unsere Weihnachtsfichte so vielen Menschen Freude bereitet hat. Dass sie nun im Tiergarten eine so nachhaltige und sinnvolle Nachnutzung findet, schließt den natürlichen Kreislauf perfekt ab.“

Katrin Edtmeier, Geschäftsführerin des Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn: „Uns ist wichtig, dass der Weihnachtsmarkt nicht mit dem letzten Öffnungstag endet. Es ist ein schönes Symbol dafür, wie Tradition, Nachhaltigkeit und Verantwortung auf besondere Weise zusammenfinden, indem unser Christbaum nun den Elefanten Freude bereitet."

Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck: „Wir legen großen Wert darauf, unsere Elefanten tiergerecht zu umsorgen. Dazu gehört auch eine entsprechende Beschäftigung, die wir durch tägliches Training, das Verstecken von Futter und weitere Maßnahmen sicherstellen. Der Christbaum ist jedes Jahr ein besonderes Highlight für unsere mittlerweile sechsköpfige Herde und stellt für diese eine willkommene Überraschung dar.“

Klaus Panholzer, CEO der Schönbrunn Group: „Viele Wochen lang war die prächtige Fichte eines der meistfotografierten Motive am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn. Wir freuen uns sehr, dass der mächtige Baum auch in diesem Jahr so viele Menschen begeistert hat. Die anschließende Verfütterung des Baumes ist eine liebgewonnene Tradition, die zugleich die gute Partnerschaft mit unserem Arealpartner, dem Tiergarten Schönbrunn unterstreicht. Die Elefantenherde mit dem Jungtier ist bei Besucher:innen des Tiergartens besonders beliebt. Und mit dem „Weihnachtsbaum-Geschenk“ werden sie lange ihre Freude haben“