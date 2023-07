Bundesrat macht sogar 83 Tage Ferien

Nach dem Nationalrat verabschiedet sich auch der Bundesrat bald in die Ferien.

Wien. Auch in der Spitzenpolitik ist endgültig die Ferien-Saison angebrochen: Letzte Woche ging der Nationalrat – mit Ausnahme vom Sozialausschuss – in den 74-Tage-Mega-Urlaub. Nun rüstet sich auch die Länderkammer des Parlaments – der Bundesrat – für den Urlaub.

Finish. Der Sommerfrische stehen noch zwei Sitzungstage im Weg: Mittwoch und Donnerstag kommt der Bundesrat nochmals zusammen. Der Sitzungs-Endspurt hat es in sich: Rund 40 Gesetzesbeschlüsse hat der Nationalrat in seinem Finish zur Absegnung hinterlassen. Damit dürfte es also auf jeden Fall nicht langweilig für die Politiker werden.

Mega-Urlaub. Fad könnte ihnen allerdings in den Ferien werden: Ganze 83 Tage lang legen die Bundesräte die Füße hoch. Im Gegensatz zum Nationalrat haben sie dafür eine Ausrede: Sie können erst wieder tagen, wenn dieser Gesetze geliefert hat. Er startet am 20.September, am 5. Oktober folgt der Bundesrat nach.