Das Mühlwald: Urlaub, der verbindet

Zwischen Apfelbäumen und Dolomitengipfeln lädt das Quality Time Family Resort Das Mühlwald zu wertvoller Familienzeit ein – entspannt, naturnah und voller Erlebnisse.

Strahlende Augen, müde Beine, glückliche Gesichter: Genau dieses Gefühl prägt den Familienurlaub im Das Mühlwald auf dem Apfelhochplateau Natz-Schabs. Wenn die Natur zur Ruhe kommt und die Stille neue Energie schenkt, entsteht Raum für echte Gemeinsamkeit. Eingebettet zwischen Apfelbäumen und den Gipfeln des Dolomiten verspricht das Quality Time Family Resort unvergessliche Urlaubsmomente für Groß und Klein.

© oe24

Kinder entdecken spielerisch ihre Abenteuerwelt – begleitet von Igel-Maskottchen Milli. Spielplatz, Streichelzoo, Indoor-Play-Anlage, Trubelplatz, Reifenrutsche und Kinder-Spa lassen kleine Urlaubsträume wahr werden. Währenddessen genießen Eltern das gute Gefühl, dass ihre Kinder liebevoll betreut sind – bis zu 60 Stunden pro Woche, etwa beim Schwimmkurs, Stockbrot-Backen oder bei einer Rallye.

Rund um das Resort eröffnet sich eine vielfältige Erlebnislandschaft: Im Sommer führen Wander- und E-Bike-Routen durch Wiesen und Wälder zu herrlichen Aussichtspunkten, im Winter liegt das Pistenvergnügen ganz nah. Kulturelle Ausflugsziele wie Brixen oder die Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal sind das ganze Jahr über leicht erreichbar. Das passende Equipment kann bequem vor Ort ausgeliehen werden.

Ein Highlight ist der Wellnessbereich mit Millis Wunderlampenbad, Babybecken, Wasserrutsche und Infinity-Outdoor-Pool. Während Kinder planschen, entspannen Erwachsene im Adults-only-Bereich mit Bio- und finnischer Sauna, Dampfbad, Whirlpool und gemütlichen Kuschelkojen.

Kulinarisch rundet ein Fünf-Gänge-Abendmenü mit alpin-mediterranen Akzenten den Tag ab. Küchenchef Roland und sein Team verarbeiten regionale Produkte und Gemüse aus dem eigenen Acker zu feinen Köstlichkeiten. Für Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Buffet sowie ein eigenes Kinderrestaurant.

Das Haus ist Mitglied bei der Vereinigung der Familienhotels Südtirol.

Eines steht fest: Wer einmal im Das Mühlwald war, kommt wieder. Weil ein Urlaub hier einfach nicht genug ist. Und mit oe24 wird der Traum vom Urlaub für die Familie schon bald wahr: Wir verlosen einen Kurzurlaub für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Das Mühlwald" an gewinnen@oe24.at schicken.