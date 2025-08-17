Alles zu oe24VIP
Taylor Swift
© Getty

Geheime Botschaft

Hammer-Gerücht um Taylor Swift: Performt sie beim Super Bowl?

17.08.25, 12:43 | Aktualisiert: 17.08.25, 14:22
Geheime und offensichtliche Botschaften: Taylor Swift lässt die ganze Welt rätseln – tritt sie bei der größten Show des Jahres auf? 

Der Super Bowl ist das Finale der US-Football-Liga NFL – und die Halftime Show gilt als die wichtigste Musikbühne der Welt. Am Sonntag, 8. Februar 2026 steigt das Megaevent im Levi’s Stadium in Santa Clara. Schon jetzt mehren sich Hinweise auf einen möglichen Mega-Auftritt von Taylor Swift.

Geheime Botschaften: Will Taylor uns etwas sagen?

Podcasterin Jessica Benson sieht klare Indizien. Swift sprach im Podcast von Travis und Jason Kelce auffällig oft über Sauerteigbrot – das Maskottchen der 49ers heißt „Sourdough Sam“. Auch die Zahl 60 tauchte auf: Swift meinte, sie rede „60 Prozent der Zeit über Brot“. Zufall oder Hinweis? Der kommende Superbowl ist der 60. der Geschichte. Zudem erwähnte sie mehrfach die Zahl 47, genau die Nummer des Tour-Stopps im Levi’s Stadium.

Marke befeuert die Gerüchte

Auch die Jeansmarke selbst spielte mit. In einem TikTok-Post ersetzte Levi’s das Logo durch ein oranges, glitzerndes Rechteck – exakt die Farbe, die Swift für ihr nächstes Album gewählt hat. Dazu schrieb das Unternehmen: „Subtiler Tausch für den großen Tag.“

Album und neue Ära

Taylor Swift hat ihr neues Album „The Life of a Showgirl“ für Freitag, 3. Oktober 2025 angekündigt. Das Farbschema: Orange. Auf ihrer „The Eras“-Tour tauchte diese Farbe bereits mehrfach in Outfits auf. Auffällig: Beim letzten Konzert verließ sie die Bühne nicht wie sonst per Lift, sondern durch eine orange Tür – Symbol für ihr neues Kapitel.

Abschluss: Ob Taylor Swift tatsächlich beim Super Bowl auftritt, ist nicht bestätigt. Doch die Zahl an Hinweisen wächst – und mit ihr die Spannung auf die vielleicht spektakulärste Halftime Show der nächsten Jahre.

