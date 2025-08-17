Alles zu oe24VIP
Carmen Geiss
Offene Worte

Carmen Geiss rechnet ab: "An alle Hater: Spart euch eure Kommentare"

17.08.25, 11:24
Millionärin Carmen Geiss wendet sich mit offenen Worten an ihre Hater.

Das ist mal eine Ansage! Carmen Geiss will ihren Sommer genießen, macht das auch auf Mykonos und in Saint Tropez und muss doch unterbrechen für eine deutliche Durchsage.

An alle Hater

Die wendet sich an alle Hater, die ihr im Netz zuhauf begegnen. Für die hat sie ein deutliches Posting verfasst: "für die Hater da draußen: ohne Filter sehe ich scheiße aus, mit Filter sehe ich auch scheiße aus", schreibt die Unternehmerin und zieht Konsequenzen: " Also spart euch eure Kommentare – ich mach hier keine Kohle mit Followern und brauch auch keine Fake-Filter-Show Alle Pics 100% ohne Filter – take it or leave it "

Fans unterstützen sie

Dazu teilt Carme ein paar Bilder, die sie zeigen, wie sie ist. Chillend im Flugzeug mit hochgelegten Beinen, beim Bussi mit ihrem Robert. Den Fans der Geissens gefällt es, dass Carmen sich nichts sagen lässt. Zahlreiche Kommentare voll Unterstützung und Lob sind unter dem Posting zu finden.

