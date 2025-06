Die Matriarchin der Familie war früher mal Fitnesstrainerin.

Die Geissens haben es schon eine ganze Weile lang geschafft - statt selbst zu arbeiten, lassen sie ihr Geld arbeiten!

Packen an

Wobei das so auch nicht ganz stimmt. Denn obwohl Robert und Carmen mit ihren Töchtern gerne im Luxus schwelgen, ist die Multimillionärsfamilie alles andere als arbeitsscheu.

Mit ihrer Reality-Show die den Familiennamen trägt, Mode- und anderen Produktdeals hat sich die Sippe ein Imperium aufgebaut. Und da heißt es oft: Ordentlich anpacken! Das ist auch des Öfteren gut in ihrer Reality-Sendung zu sehen.

Wurden nicht so geboren

Doch dass die Familie trotz Millionen am Konto so bodenständig ist, liegt wohl in der Vergangenheit begründet. Robert und Carmen Geiss sagten immer wieder in Interviews: "Man muss mehr einnehmen als ausgeben. Wir wissen, wie viel Butter kostet, wir sind ja nicht als Millionäre zur Welt gekommen."

Schnappschüsse

Carmen arbeitete früher übrigens als Fitnesstrainerin. Immer wieder postet die Frau von Robert alte Schnappschüsse. Und die belegen, dass Carmen immer schon ein heißer Feger war.