Rossi: „Ein Traum wird wahr“

Der Countdown läuft: Eishockey-Youngster Marco Rossi hat bereits mit den Minnesota Wild trainiert und in der Nacht auf Freitag (1 Uhr) wird in Boston sein Traum von der NHL in Erfüllung gehen.

„Ich habe sofort meinen Vater angerufen, meine Freundin, meine Familie“, erzählt Rossi nachdem er vom „Call-up“ ins NHL-Team der Minnesota Wild erfuhr. Vater Michael, der sich mit seiner Frau sofort auf den Weg nach Boston machte, konnte es nicht glauben. Rossi grinst: „Er meinte: ‚Was hast du gesagt?‘ Ich musste es wiederholen. Sie haben sich so für mich gefreut, weil sie wissen, wie hart ich für diesen Moment gearbeitet habe.“



Der 20-Jährige absolvierte in dieser Saison 21 Partien (6 Tore, 17 Vorlagen) für das Farmteam Iowa Wild. Am Montag kam dann der Anruf aus Minnesota. „Ich habe nicht darauf gewartet, meine Gedanken waren nur in Iowa und ich wollte dort einfach nur besser werden“, sagt der Vorarlberger.

Rossi in einer Linie mit Fiala und Foligno

Am Dienstag stand er erstmals mit dem NHL-Team, das zuletzt gleich fünf Spiele in Folge verloren hat, auf dem Eis. „Wir dachten, dass wir einen Energie-Boost brauchen“, sagte Headcoach Dean Evason, der mit Matt Boldy einen weiteren Spieler hochzog. Rossi bildete im Training mit Kevin Fiala und Marcus Foligno eine Sturm-Formation. Evason: „Wir hoffen, dass wird eine richtig erfolgreiche Linie.“



Auch im Powerplay wird der Youngster zum Einsatz kommen. „Nicht weil wir ihnen diese Möglichkeit schenken, sondern weil wir derzeit schlecht sind im Powerplay. Wir stellen sie dort nicht rein, um zu sehen, ob sie im Powerplay spielen können. Sie sollen Tore erzielen“, erklärt Evason, der hinzufügt: „Wir freuen uns darauf, dass sie dabei sind.“

„Ich werde das genießen“

Rossi fiebert seinem Debüt in der besten Eishockeyliga der Welt natürlich schon entgegen. „Ich will einfach versuchen, mein Spiel zu spielen und ihnen zu zeigen, dass ich mir den Platz verdient habe. Ein Traum wird wahr, ich werde das genießen.“