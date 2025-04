Fans des gut betuchten Reality-Stars sind entsetzt.

Was hat sie da nur gemacht? Carmen Geiss gönnte sich zum 60. Geburtstag eine Rundumerneuerung ihres Gesichtes. In einer acht Stunden dauernden Operation wurde ein umfassendes Facelifting durchgeführt.

Carmen hat sich den Eingriff gut überlegt, auch die Risiken abgewogen: "Man braucht da schon eine gewisse Heilungsphase. Man legt sich da nicht gerade unters Messer und sieht dann in drei, vier Tagen wieder so aus wie vorher. So ist es leider nicht.” Carmens Töchter waren gegen den Eingriff: Du brauchst das nicht. Mama, was soll das? Und, Mama, willst du das wirklich? Lass es sein. Stell dir mal vor, mit deinem Gesicht passiert was”.

Robert nennt sie Monster

Und Robert? Der war bei der ersten Begutachtung des Ergebnisses geschockt: „Ich habe gedacht: Welches Monster kommt denn da um die Ecke? Aber ja, das ändert sich ja dann ... und am Ende ist es heute besser als vorher”.

Geschockt sind auch so einige Fans, wie in den sozialen Netzwerken ersichtlich ist. Dort ist zu lesen: "in Würde altern ... Fehlanzeige", "Also ich finde, man sollte zu seinem Alter stehen", "Die Menschen verschandeln sich immer mehr und sehen hinterher schlimmer aus als mit Falten."

Alles rund um Carmens Facelifting und Roberts Reaktion gibt es am Montag, 14. April, um 20.15 Uhr bei RTLZWEI oder schon ab 7. April online auf RTL+.