Die Geissens zittern weiter um ihr Millionen-Imperium

Vergangenes Jahr zogen sie in eine Luxus-Loft in Dubai, gründeten auch gleich eine Immobilienfirma, schwärmten von der Steuer-Oase, mehrere Luxus-Autos, eine TV-Serie, die sie berühmt machte und jetzt - fürchten sie um ihr Millionen-Imperium. Was ist los bei den Geissens?

Eine Luxus-Jacht, mehrere Immobilien, Gala-Dinner - die Liste ihres Eigentums ist ewig lang. Sie zeigen ihren Reichtum offen vor einem Millionen-Publikum.



Auf RTLZWEI kann man ihnen dabei zusehen: „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie". Doch jetzt scheint es Aus für die Familie zu heißen, so zumindest die Medienberichte. Zwangsversteigerung von Luxus-Hotel? Denn ein Insider plauderte vor Kurzem aus, dass das Ehepaar wegen einer 2008 erworbenen Immobilie an der Côte d'Azur in Frankreich sieben Millionen Euro Steuerschulden haben soll. Deshalb plant Frankreich jetzt, das Grundstück zwangszuversteigern. Nicht weniger interessant: Darauf seit 2015 erbaut – natürlich ein Luxus-Hotel. Noch 2022 erklärte das Familienoberhaupt Robert Geiss, dass sein Vermögen rund 100 Millionen Euro betragen würde. Durch den Immobilienhandel wuchs der Reichtum der Familie. TV-Stars verdienten enorme Summen Doch auch TV-Gagen und Werbeverträge, die das Ehepaar berühmt machten und ihnen zugleich weitere Mega-Summen einbrachten, führten zu ihrem Erfolg. Es bleibt nun spannend, was es mit der französischen Zwangsversteigerung auf sich hat - und inwiefern diese an der finanziellen Situation der Geissens rütteln dürfte.