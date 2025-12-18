Alles zu oe24VIP
Kevin Spacey
© Getty

Spielt sich selbst

Skandal-Schauspieler Kevin Spacey feiert TV-Comeback

18.12.25, 18:05
Kevin Spacey feiert acht Jahre nach seinem plötzlichen Karriereende ein überraschendes TV-Comeback in einer neuen Serie. 

Mit der Polit-Serie "House of Cards" eroberte Kevin Spacey die Herzen vieler neuer Fans. In der packenden Serie mit unzähligen Intrigen im Weißen Haus fand der Star-Schauspieler seine absolute Paraderolle, doch zeitgleich begann damals sein großer Absturz.

2017 wurde er nach Vorwürfen wegen sexuellen Fehlverhaltens aus der Hit-Serie geworfen und beendete seine Karriere. Immer wieder konnte er zwar kleine Rollen annehmen, doch Hollywood macht mittlerweile einen großen Bogen um den Skandal-Schauspieler.

Jetzt meldet sich Spacey mit einer 10-Folgen-Serie in Italien zurück. Dort spielt der mittlerweile 66-jährige Amerikaner sich selbst, wie das Branchenblatt Variety berichtet. Produziert wird die Serie vom italienischen Rundfunk RAI und ist ab 26. Dezember auf dem hauseigenen Streaming-Dienst RaiPlay unter dem Namen "Minimarket" zu sehen.

Spacey mit Gesangseinlagen

Dort verkörpert Spacey das Gewissen eines Supermarkt-Angestellten, der davon träumt, TV-Star zu werden. In der Hauptrolle ist Filippo Lagana zu sehen. Im Laufe mehrerer der 10 Folgen soll Spacey auch sein Gesangstalent unter Beweis stellen. So gibt er unter anderem Randy Newmans "You"ve Got a Friend in Me" oder den Sinatra-Klassiker "I"ve Got You Under My Skin" im Duett mit Lagana zum Besten.

Die Rolle ist so ausgelegt, dass sich Spacey praktisch selbst spielt und so seine Erfahrung an den jungen Verkäufer weitergibt. 

Während Spacey versucht, seine Schauspiel-Karriere wieder aufzubauen, droht ihm aber weiterhin juristischer Ärger. Gleich drei neue zivilrechtliche Klagen wegen sexueller Übergriffe könnten ihn im nächsten Jahr vor einen Richter in London zitieren. Laut BBC habe er allerdings zwei der drei Klagen bereits bestritten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

