Neue Klage gegen Kevin Spacey eingereicht

In Großbritannien ist eine neue Zivilklage wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen den Oscar-Preisträger Kevin Spacey eingereicht worden.

Die Klage des Schauspielers Ruari Cannon richtet sich gegen den 65-jährigen Spacey und zwei Organisationen, die mit dem Londoner Theater Old Vic verbunden sind, wie die Kanzlei Fieldfisher am Mittwoch erklärte. Spacey war an dem Theater zwischen 2003 und 2015 künstlerischer Leiter.

Einzelheiten zu den Vorwürfen wurden zunächst nicht bekannt. In einem Strafprozess wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen vier Männer war Spacey 2023 freigesprochen worden. 2022 hatte Spacey bereits in einem weiteren Zivilprozess um mutmaßliche sexuelle Belästigung in New York Recht bekommen.

Spacey wurde mit Filmen wie "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty" weltbekannt, für die er mit einem Oscar als bester Neben- beziehungsweise bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Der Hollywood-Star, der auch in der Serie "House of Cards" mitspielte, zählt zu einer Reihe von Stars, darunter Bill Cosby und R. Kelly, die sich im Zuge der #MeToo-Bewegung gegen sexualisierte Gewalt vor Gericht verantworten mussten.