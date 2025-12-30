Brigitte Bardot und Pierre Brice hatten eine geheime Liebesgeschichte, die 72 Jahre lang verborgen blieb. Erst nach Bardots Tod wird die Romanze nun öffentlich.

Es begann 1953 in Frankreich. Pierre Brice, gerade heimgekehrt aus dem Indochina-Krieg, stand noch am Anfang seiner Karriere. Brigitte Bardot war 19 Jahre alt und gerade dabei, ihre Traumkarriere zu starten. Bei einem Fotoshooting für das Magazin "La veillée des chaumières" standen die beiden plötzlich als Hochzeitspaar vor der Kamera – weißes Kleid, schwarzer Anzug.

Brigitte Bardot © Getty Images

Bardot und Brice wurden ein Paar, wie die deutsche "Bild"-Zeitung jetzt berichtet – kurz, intensiv und geheim. Später trennten sich ihre Wege, doch eine tiefe Verbundenheit blieb. Jahrzehnte danach begegneten sie sich erneut, unter anderem in Paris und Rom.

© TZ Oesterreich Wallentin Rene

Gemeinsame Leidenschaft für Tiere

Ein Brief aus September 2009 zeigt die Verbundenheit: Bardot schrieb an Pierre Brice und dessen Frau Hella: "Die Freunde der Tiere sind für immer meine Freunde. Besonders Pierre Brice, der zu Beginn meiner Karriere mein Glücksbringer war. Heute ist er mein Fahnenträger für meine Stiftung. Danke, Pierre! (...) Ich bin in meinem Herzen bei euch. Ich liebe euch. Liebt die Tiere!"

Brigitte Bardot © APA

Pierre Brice bewahrte das Schreiben bis zu seinem Tod 2015 auf seinem Schreibtisch auf. Über gemeinsame Freunde, darunter der französische Honorarkonsul Roger Lapis und seine Frau Cristina, fanden Bardot und Brice erneut zusammen. Die Lapis betreiben ein Tierheim und ein Bärenrefugium in Brașov, Rumänien.

Harmonisches Eheleben

© Getty Images

Eifersucht bei Pierres Lebenspartnerin Hella gab es nicht. Pierre und Hella Brice waren von 1981 bis zu seinem Tod eines der harmonischsten Promi-Paare. Die innige Liebe zwischen Pierre und Hella blieb zeitlos. Zu BILD sagt Hella Brice: "Pierre hat mir erzählt, dass sie mal für einige Zeit zusammen waren. Warum es auseinanderging, weiß ich nicht. Vielleicht, weil das Universum mich ihm schon angekündigt hat. Wir haben mit großem Respekt verfolgt, wie sich Brigitte für den Tierschutz engagiert hat, und fanden das großartig."