Brigitte Bardot: Die letzten Bilder kurz vor ihrem Tod

Kurz vor ihrem Tod gewährten die letzten Beiträge von Brigitte Bardot einen bewegenden Einblick in ihr Privatleben. Die einstige Leinwandikone zeigte sich dabei genau so, wie sie zuletzt lebte.

Brigitte Bardot ist im Alter von 91 Jahren nach einem Krankenhausaufenthalt in Toulon gestorben. Bekannt wurde sie weltweit als Sexsymbol der 1950er- und 1960er-Jahre, ehe sie ihre Schauspielkarriere beendete und sich vollständig dem Tierschutz widmete.

Berührende letzte Beiträge

Ihre letzten öffentlichen Auftritte fanden auf dem Instagram-Account der Brigitte Bardot Foundation statt, jener Organisation, die sie selbst gegründet hatte. Die Stiftung unterstützt Tierheime, Rettungsstationen und Kastrationsprogramme für streunende Tiere.

In einem der letzten Videos ist Bardot mit einem Dobermann namens Urphe zu sehen, der ein neues Zuhause suchte, nachdem sein Besitzer in ein Pflegeheim ziehen musste. Gemeinsam mit anderen Freiwilligen verbrachte sie Zeit mit dem Hund.

Ein weiterer aktueller Beitrag zeigte Bardot zu Weihnachten, wie sie einen geretteten Hund küsst.

Weltweite Schauspiel-Legende

Am Sonntagmorgen bestätigte die Stiftung schließlich ihren Tod. In der Mitteilung hieß es: „Die Brigitte Bardot Foundation gibt mit großer Trauer den Tod ihrer Gründerin und Präsidentin, Madame Brigitte Bardot, bekannt – einer weltweit bekannten Schauspielerin und Sängerin, die sich entschloss, ihre prestigereiche Karriere aufzugeben, um ihr Leben und ihre Energie dem Tierschutz und ihrer Stiftung zu widmen.“ Angaben zu Zeitpunkt und genauerem Ort ihres Todes machte die Organisation nicht.