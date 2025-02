Mausi Lugner gibt Männer-Update: "Partys ohne Ende"

Christina Lugner verbringt den Winter auf Teneriffa - die Insel ist perfekt, um Männer kennenzulernen. Dort traf sie auch auf ihren Ex-Freund Ernst Prost.

Christina Lugner ist seit Sommer 2025 Single und genießt ihr Leben. Kitzbühel mit Tochter Jacqueline, Termine in Wien und ein Winter auf Teneriffa, wo jeden Tag die Sonne scheint. "Mausi" gibt im Gespräch mit oe24 wieder einmal ein Update. Darauf angesprochen, ob sie wieder einen neuen Mann kennengelernt habe, schweigt sie, verrät aber: "Hier sind Partys ohne Ende, da viele Freunde zu Besuch sind."

Flucht vor den Medien

Ex-Freund Ernst Prost lernte sie vor ungefähr einem Jahr auf der kanarischen Insel kennen und lieben. Leider hielt das "junge" Glück nur wenige Monate, ehe man wieder getrennte Wege ging. Dem Alm-Öli sei der Trubel um Lugner viel zu viel gewesen. Er behauptete, das nicht vorher gewusst zu haben. Prost war eher ein Einsiedler, flüchtete vor den Medien in einen Wald und eben nach Teneriffa - genau wie Mausi, die im Moment einfach nur ihre Privatsphäre braucht.

Ernst Prost und Christina Lugner © Tischler ×

Blutwerte und Opernball

Vor kurzem sorgte Christina Lugner mit schlechten Blutwerten für besorgte Fans. Über ihre Gesundheit wollte sie seither aber nicht mehr sprechen. Es sei aber alles in Ordnung. Sonst würde "Mausi" wohl auch nicht auf Teneriffa bleiben und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Zum Opernball am 27. Februar hat Wien sein schrillstes Lieblings-Mausi wieder zurück. Da wird sie in der Loge von Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo Kohlbauer Platz nehmen, um Richard Lugner (†91) würdig zu vertreten.