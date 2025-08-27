Alles zu oe24VIP
Lego scheffelt Geld ohne Ende: Zweistelliges Umsatzplus!
Goldene Bauklötze

Lego scheffelt Geld ohne Ende: Zweistelliges Umsatzplus!

27.08.25, 11:34
Lego-Verkaufserlöse stiegen zum Halbjahr gegenüber der Vorjahresperiode um 12 Prozent auf fast 35 Mrd. dänische Kronen. Das sind fast 5 Milliarden Euro. Der Nettogewinn erhöhte sich um 10 Prozent.

Der dänische Spielwarenkonzern Lego hat im ersten Halbjahr 2025 deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf den Rekordwert von 34,6 Milliarden dänische Kronen (4,6 Mrd. Euro), wie das Unternehmen mitteilt. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 6,5 Mrd. Kronen und damit um 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Lego-Chef Niels B. Christiansen begründete das anhaltende Wachstum des Unternehmens unter anderem mit der großen Produktpalette, "die weiterhin für alle Altersgruppen und Interessen relevant ist". Laut dem Geschäftsbericht hat Lego in der ersten Jahreshälfte mit 314 neuen Baukästen so viele Sets auf den Markt gebracht wie nie zuvor.

Lego-Serie für Pokémon-Fans

Besonders beliebt waren nach Unternehmensangaben Produkte aus den Serien wie Lego Technic, Lego City, Lego Icons, Lego Star Wars und Lego Botanicals. Für das kommende Jahr kündigte der Konzern eine neue Reihe an: Lego Pokémon.

Lego macht nach eigenen Angaben Fortschritte, den Anteil nachhaltiger Materialien in seinen Produkten zu erhöhen und die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu reduzieren. Unter anderem führte Lego ein neues Material für Reifen ein, das aus recycelten Fischernetzen, Tauen und Motoröl hergestellt wird. Insgesamt habe die Lego-Gruppe im ersten Halbjahr 2025 den Anteil erneuerbarer Materialien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt.

