SPAR-Lehrlinge „on Tour“: Österreichweite Initiative für Menschlichkeit und Solidarität

SPARs on Tour für Licht ins Dunkel – unter diesem Motto verband SPAR in der Vorweihnachtszeit 2025 weihnachtlichen Genuss mit sozialem Engagement.

Was 2024 als regionale Initiative startete, wurde 2025 zu einem österreichweiten Lehrlingsprojekt, bei dem der gute Zweck klar im Mittelpunkt stand: Unterstützung für die Initiative „Licht ins Dunkel“.

Lehrlingsprojekt mit Herz: SPARs on Tour in ganz Österreich

Ein festlich geschmückter und von SPAR-Lehrlingen betreuter Foodtruck tourte im Advent durch alle Bundesländer Österreichs. Mit viel Engagement waren Lehrlinge von SPAR, INTERSPAR, Maximarkt und Hervis unterwegs, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Die Aktion zeigte eindrucksvoll, wie soziale Verantwortung, Nachwuchsförderung und Zusammenhalt im SPAR-Konzern gelebt werden.

Weihnachtliche Köstlichkeiten für den guten Zweck

Besucherinnen und Besucher durften sich auf ein vielfältiges, weihnachtliches Angebot freuen. Verkauft wurden unter anderem:

Frische Buchteln aus der eigenen INTERSPAR-Bäckerei

Glühwein aus dem SPAR-eigenen Weingut Schloss Fels

Würstel vom SPAR-Fleischwerk TANN

SPAR Natur*pur Bio-Winterfrüchtetee – exklusiv als „SPARs on Tour“-Edition aus dem SPAR-Teeabpackbetrieb REGIO

Der gesamte Verkaufserlös kam der Initiative Licht ins Dunkel zugute und unterstützte damit Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Zusätzliche Unterstützung für das Ö3 Weihnachtswunder

Neben der Foodtruck-Tour wurde im Dezember zusätzlich der SPARs on Tour Tee zugunsten des Ö3 Weihnachtswunders verkauft. Auch diese Aktion trug maßgeblich zum großartigen Gesamtergebnis bei.

Hans K. Reisch „Vorstandsvorsitzender SPAR Österreich ist stolz auf den SPAR-Nachwuchs © Spar/Leopold

20.000 Euro Spendensumme dank großem Zusammenhalt

Durch den Einsatz der Lehrlinge und die hohe Spendenbereitschaft der Gäste konnte eine beeindruckende Spendensumme von 20.000 Euro gesammelt werden. Die Initiative zeigt, wie stark der Zusammenhalt innerhalb des SPAR-Konzerns ist – und wie viel gemeinsam bewegt werden kann. „Ich bin stolz auf unsere Lehrlinge, die mit so viel Einsatz unterwegs waren. Es ist schön zu sehen, wie im gesamten SPAR-Konzern alle an einem Strang ziehen und gemeinsam für den guten Zweck aktiv werden. Die große Spendenbereitschaft zeigt, wie stark der Zusammenhalt ist“, betont Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich.

SPAR übernimmt Verantwortung – heute und in Zukunft Mit SPARs on Tour beweist SPAR einmal mehr, dass gesellschaftliche Verantwortung, Nachwuchsförderung und soziales Engagement fest zur Unternehmensphilosophie gehören. Die erfolgreiche Aktion soll auch in Zukunft ein Zeichen für Menschlichkeit, Solidarität und gelebte Werte setzen.