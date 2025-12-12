Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.550 aktien down -0.33% Andritz AG 63.90 aktien up +1.75% BAWAG Group AG 123.40 aktien up +0.73% CA Immobilien Anlagen AG 22.560 aktien down -1.4% CPI Europe AG 15.070 aktien down -0.2% DO & CO Aktiengesellschaft 195.40 aktien up +2.41% EVN AG 26.850 aktien up +1.13% Erste Group Bank AG 99.55 aktien up +0.96% Lenzing AG 22.500 aktien down -0.22% OMV AG 47.240 aktien down -1.01% Oesterreichische Post AG 31.000 aktien up +1.31% PORR AG 30.550 aktien down -1.13% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.720 aktien up +2.84% SBO AG 27.950 aktien down -0.36% STRABAG SE 78.70 aktien up +0.51% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.72% VERBUND AG Kat. A 61.55 aktien down -0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 56.90 aktien up +1.79% Wienerberger AG 29.500 aktien up +3.15% voestalpine AG 39.000 aktien up +1.56%
  1. oe24.at
  2. Business
Volle Fahrt für die Passagiere.

Heute Festakt

Bahn frei für ein Jahrhundert-Projekt: Die Koralmbahn fährt ab!

12.12.25, 06:21
Teilen

Festakt mit Polit-Spitze von Präsident Alexander Van der Bellen bis zu LH Mario Kunasek für die Jungfernfahrt der neuen Koralm-Bahn samt Tunnel. 

So einen Politiker­­­aufmarsch in Graz und Klagenfurt erleben die südlichen Bundesländer selten – angesagt haben sich heute zu den Festivitäten an den beiden Hauptbahnhöfen Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vizekanzler Andreas Babler und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) sowie die Landeshauptleute beiderseits der Koralm, Peter Kaiser (SPÖ) und Mario Kunasek (FPÖ).

Koralmtunnel
© APA

Großer Bahnhof also für die Eröffnung des im wahrsten Sinne des Wortes Jahrhundert-Projekts Koralmbahn und Koralmtunnel. Denn zum ersten Mal wurde darüber bereits 1912 diskutiert, der Baustart erfolgte schließlich im Jahr 2011. 113 Jahre später ist die Zugverbindung auf Schiene.

Koralmtunnel
© ÖBB

Koralmbahn
© ÖBB

Fast 6 Milliarden Kosten & sechstlängster Tunnel Europas

Dafür wurden auch keine Kosten gescheut. Das ehrgeizigste Schienenbauprojekt mit dem 32,9 Kilometer langen Koralmtunnel – dem sechstlängsten Eisenbahntunnel der Welt – kostete 5,9 Milliarden Euro. 23 neue Bahnhöfe wurden gebaut, dazu über 100 Brücken und ­Unterführungen. Die insgesamt 133 Kilometer ­lange, zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke verbindet die Steiermark mit Kärnten.

Koralmtunnel
© APA/GERT EGGENBERGER

In nur 41 Minuten von Graz nach Klagenfurt

Ab Ende 2026 brauchen die Züge 2 Stunden und 40 Minuten von Wien nach Klagenfurt, was derzeit gut vier Stunden dauert. Von Graz nach Klagenfurt ist man dann in 41 Minuten. Wien–Graz geht in 1 Stunde 50 Minuten. Unterquert werden der Semmering zwischen Niederösterreich und der Steiermark sowie die Koralpe.Neue Ära. Der Ausbau der Südbahn bringt laut ÖBB 15.000 zusätzliche Arbeitsplätze und 15,5 Mrd. Euro an Wertschöpfung bis 2055. Heute fällt der Start in eine neue Bahn-Ära.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden