Bahn frei für ein Jahrhundert-Projekt: Die Koralmbahn fährt ab!

Festakt mit Polit-Spitze von Präsident Alexander Van der Bellen bis zu LH Mario Kunasek für die Jungfernfahrt der neuen Koralm-Bahn samt Tunnel.

So einen Politiker­­­aufmarsch in Graz und Klagenfurt erleben die südlichen Bundesländer selten – angesagt haben sich heute zu den Festivitäten an den beiden Hauptbahnhöfen Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vizekanzler Andreas Babler und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) sowie die Landeshauptleute beiderseits der Koralm, Peter Kaiser (SPÖ) und Mario Kunasek (FPÖ).

© APA

Großer Bahnhof also für die Eröffnung des im wahrsten Sinne des Wortes Jahrhundert-Projekts Koralmbahn und Koralmtunnel. Denn zum ersten Mal wurde darüber bereits 1912 diskutiert, der Baustart erfolgte schließlich im Jahr 2011. 113 Jahre später ist die Zugverbindung auf Schiene.

© ÖBB

© ÖBB

Fast 6 Milliarden Kosten & sechstlängster Tunnel Europas

Dafür wurden auch keine Kosten gescheut. Das ehrgeizigste Schienenbauprojekt mit dem 32,9 Kilometer langen Koralmtunnel – dem sechstlängsten Eisenbahntunnel der Welt – kostete 5,9 Milliarden Euro. 23 neue Bahnhöfe wurden gebaut, dazu über 100 Brücken und ­Unterführungen. Die insgesamt 133 Kilometer ­lange, zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke verbindet die Steiermark mit Kärnten.

© APA/GERT EGGENBERGER

In nur 41 Minuten von Graz nach Klagenfurt

Ab Ende 2026 brauchen die Züge 2 Stunden und 40 Minuten von Wien nach Klagenfurt, was derzeit gut vier Stunden dauert. Von Graz nach Klagenfurt ist man dann in 41 Minuten. Wien–Graz geht in 1 Stunde 50 Minuten. Unterquert werden der Semmering zwischen Niederösterreich und der Steiermark sowie die Koralpe.Neue Ära. Der Ausbau der Südbahn bringt laut ÖBB 15.000 zusätzliche Arbeitsplätze und 15,5 Mrd. Euro an Wertschöpfung bis 2055. Heute fällt der Start in eine neue Bahn-Ära.