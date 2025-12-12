Discounter-Beben: Afrikanischer Konzern schluckt NKD

Der Textil-Discounter NKD bekommt einen neuen Besitzer

Die Mr Price Group aus Südafrika übernehme das Unternehmen vom bisherigen Eigner TDR Capital, teilte NKD mit. Ziel sei es, das Filialnetz in Europa von derzeit rund 2.200 auf zunächst 3.000 auszubauen. Langfristig seien 4.000 Standorte geplant.

NKD betreibt derzeit Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Tschechien, Kroatien und Polen sowie einen Onlineshop. Insgesamt arbeiten mehr als 10.000 Menschen für das Unternehmen, das seinen Stammsitz in Bindlach (Landkreis Bayreuth) hat. Verkauft werden überwiegend Kleidung, Heimtextilien und Deko.

Kaufpreis knapp 500 Mio. Euro

Der Kaufpreis beträgt nach Angaben des südafrikanischen Unternehmens umgerechnet knapp 500 Mio. Euro. Mr Price ist den Angaben zufolge eine der größten börsennotierten Einzelhandelsgruppen Südafrikas.

Vor einigen Jahren hatte der britische Finanzinvestor TDR Capital NKD übernommen - und ist nun auf der Suche nach einem Käufer fündig geworden. Die kartellrechtlichen Prüfungen stehen noch aus.