Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.550 aktien up +0.98% Andritz AG 60.45 aktien down -0.08% BAWAG Group AG 111.90 aktien down -0.8% CA Immobilien Anlagen AG 22.460 aktien down -0.53% CPI Europe AG 18.710 aktien down -0.48% DO & CO Aktiengesellschaft 220.50 aktien down -0.9% EVN AG 23.000 aktien down -1.71% Erste Group Bank AG 81.35 aktien down -1.93% Lenzing AG 26.300 aktien down -1.68% Mayr-Melnhof Karton AG 80.20 aktien down -0.25% OMV AG 45.440 aktien down -1% Oesterreichische Post AG 29.200 aktien down -0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.960 aktien down -2.29% SBO AG 26.050 aktien up +0.19% Telekom Austria AG 9.570 aktien down -2.15% UNIQA Insurance Group AG 12.300 aktien down -1.28% VERBUND AG Kat. A 60.60 aktien down -0.41% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.350 aktien down -1.44% Wienerberger AG 28.760 aktien up +0.35% voestalpine AG 28.580 aktien down -0.69%
  1. oe24.at
  2. Business
ÖBB-Chef kündigt neue Preiserhöhung an
© TZ ÖSTERREICH/Artner

Ab Dezember

ÖBB-Chef kündigt neue Preiserhöhung an

16.09.25, 12:29
Teilen

Zugfahren wird ab Dezember teurer - das Ausmaß ist allerdings offen.

Die ÖBB haben die Präsentation des ab 14. Dezember gültigen Fahrplans ins Licht der Inbetriebnahme der Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt gestellt. Dann entsteht quasi eine neue Südbahn und es geht von Graz nach Klagenfurt mit dem schnellsten Zug in 41 Minuten. 26 Mal täglich geht es von Wien in die Kärntner, 33 Mal in die steirische Hauptstadt. Ab 2026 kommen auch Züge der Westbahn-Gesellschaft dazu. Die Höhe der Ticketpreissteigerungen beträgt zumindest vier Prozent.

Trotz eines immensen Spardrucks, Streits um manche Halte der allerschnellsten RJX-Züge und zuletzt rückgestellter anderer Projekte hat die ÖBB damit positive Nachrichten, für Südösterreich kann man von historischen sprechen. Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn geht erstmals seit Jahrzehnten eine völlig neue Bahnstrecke in Österreich in Betrieb. Für die gänzlich neue Südbahn fehlt dann nur noch der in Bau befindliche Semmeringtunnel.

Es wird mit dem neuen Fahrplan etwa auch deutlich öfter im Ein-Stunden-Takt von Graz, Klagenfurt und Villach über die Tauernbahn mit Spittal/Millstättersee, Mallnitz und Bad Gastein nach Salzburg gehen. Graz und Salzburg erhalten sieben Direktverbindungen, Villach und Salzburg 20. Fünf Mal täglich kommt man über diese Strecke künftig auch von Graz nach München in Deutschland.

Neues inneralpines "Interregio"-Netz

Da die neue Koralmbahn das bisherige inneralpine Bahnnetz umgeht, kommen über Leoben und Bruck an der Mur neue Verbindungen nach Linz, Graz, Maribor in Slowenien, Klagenfurt, Salzburg und Innsbruck. Das geschieht mit "Interregio"-Zügen zum Teil im einstündigen und zum Teil im zweistündigen Takt. Auf dem Großteil der neuen Linien kommen 27 neue barrierefreie dieser "Interregio"-Triebzüge zum Einsatz, die mit einem 1. Klasse-Bereich sowie einer Snack-Zone mit Trolley-Service ausgestattet sind.

Matthä lässt genaue Höhe der Ticketpreissteigerung offen

Das Fernverkehrsangebot steige insgesamt um rund 30 Prozent, so ÖBB-Chef Andreas Matthä vor Journalistinnen und Journalisten. "Zwischen Wien und Graz bieten wir praktisch einen Halbstundentakt für unsere Fahrgäste. Wir haben das größte und beste Taktangebot", so der ÖBB-Chef. "Jetzt ist die Bahn auch auf der Südstrecke gegenüber dem Auto klar im Vorteil." Er betonte auch den Wert im Sinne der klimafreundlichen Mobilität und die Steigerung bei der Anzahl der Verbindungen - so sind es derzeit von Wien nach Klagenfurt zehn, es gibt also mehr als eine Verdoppelung.

Offen ließ der ÖBB-Chef allerdings einen weiteren wichtigen Punkt für Fahrgäste, nämlich jenen der Höhe der sicheren Preiserhöhung der Tickets. Während er bei der Pressekonferenz von einer Preissteigerung in Prozent sprach, bei der "jedenfalls ein Vierer davor stehen" werde, wollten sich ÖBB-Sprecher auf APA-Anfragen nicht konkreter äußern, ja nicht einmal die Aussage von ihrem Chef auf Nachfrage bestätigen. Man werde sich "rund um die Höhe der Inflation" bewegen, hieß es. Welcher Inflations-(Durchschnitts)wert hierbei herangezogen wird, wurde auf Nachfragen ebenso nicht beantwortet. Bei den Metallern wird aktuell eine Jahresinflationsrate von 2,8 Prozent herangezogen, zuletzt gab es alleine im August einen Anstieg auf 4,1 Prozent. Matthä rührte lieber die Werbetrommel für Sparschienentickets zwischen Wien, Graz und Klagenfurt.

29 statt acht Mal täglich von Graz nach Klagenfurt

29 Verbindungen pro Tag sind von Graz nach Klagenfurt angekündigt - statt bisher acht mit dem Bus. Die Fahrtzeit von Wien nach Klagenfurt verkürzt sich um eine Dreiviertelstunde (3:10 statt 3:55 Stunden). Schnellere Direktverbindungen nach Italien - etwa mit dem RJX nach Triest und Venedig - attraktivieren das internationale Angebot. Venedig geht ab Wien künftig in 7:10 statt aktuell 7:40 Stunden, Triest in 6:38 statt 9:18 Stunden. Auch nach Tschechien und Polen sind neue Verbindungen angekündigt.

Die Karte zeigt die neue Südstrecke der Bahnverbindungen in Österreich mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn. Die Fahrzeit zwischen Wien und Klagenfurt verkürzt sich auf 3,10 Stunden. Es gibt 29 Direktverbindungen zwischen Graz und Klagenfurt sowie einen 30-Minuten-Takt zwischen Wien und Graz. Die Strecke Wien–Villach und Villach–Salzburg wird im Stundentakt bedient. Der Koralmtunnel ist als wichtiger Abschnitt hervorgehoben. Quelle: ÖBB.
 

Probleme wegen Deutschlands marodem Bahnnetz

Für längere Fahrzeiten, Ausfälle und Umleitungen werden in den kommenden Jahren Komplettsperren der Deutschen Bahn (DB) Richtung nahe Österreich sorgten, die ihr marodes Bahnnetz dringend sanieren muss. Hier werden potenzielle Ärgernisse auch heimische Reisende noch jahrelang begleiten. Das gilt fürs Deutsche Eck und die Strecke über Passau nach Nürnberg. Matthä: "Das ist schmerzhaft, aber nahezu alternativenlos wenn man sieht, wie sehr wir derzeit leiden unter den Infrastruktur-Einschränkungen im deutschen Netz." Die eigene Pünktlichkeit im Fernverkehr werde dadurch negativ beeinflusst.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden