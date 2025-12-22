Alles zu oe24VIP
Insolvenz
© getty/Symbolbild

Mit zehn Standorten

Nächste Millionenpleite: Modekette ist insolvent

22.12.25, 19:03
Die Pleitewelle hat ihr nächstes Opfer. Die Mode- und Lifestylekette "Panthax GmbH" ist insolvent. Das Konkursverfahren soll "zeitnah" beginnen.

Die Mode- und Lifestylekette "Panthax GmbH" hat am Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Das Unternehmen wurde erst am 14. Jänner 2025 gegründet. Von der Insolvenz sind derzeit rund 220 Gläubiger und 56 Dienstnehmer an zehn Standorten betroffen.

Laut Schuldnerangaben liegen die Passiva bei etwa 1,5 Millionen Euro. Die Gehälter und Löhne sind bis inklusive November ausgezahlt.

Weiterführung nicht geplant

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nennt mehrere Gründe für die Insolvenz: "Zum einen blieben die Umsätze in den ersten Monaten deutlich hinter den prognostizierten Werten zurück, auch in umsatzstarken Zeiten wie dem Schulbeginn und dem Weihnachtsgeschäft. Zum anderen führten unerwartet hohe Bau- und Ausbaukosten zu einer erheblichen Belastung der Liquidität, da die Investitionen die ursprünglichen Planungen überschritten."

Ebenfalls haben die hohen Fixkosten, welche durch die Einnahmen nicht gedeckt werden konnten, das Unternehmen weiter belastet. Eine Fortführung sei derzeit nicht geplant. Alexander Greifender vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) sagt: "Laut eigenen Angaben strebt die Schuldnerin keine Fortführung des Unternehmens an."

