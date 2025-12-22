VW kehrt komplett vom Direktvertrieb ab

Volkswagen ⁠verabschiedet sich auch bei Elektroautos ‌vom Direktvertrieb.

Das Unternehmen kehre in ganz Europa zum klassischen Händlervertrieb ‍zurück, berichtete das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf VW-Vertriebschef Martin Sander. "Wir setzen auf die unternehmerische Stärke unserer ‌Händler - sie ist durch kein Modell zu ersetzen", sagte Sander der ‌Zeitung. Lediglich im Flottengeschäft bleibe das Agenturmodell bestehen, dort habe es sich seit Jahren bewährt.

VW hatte seine Elektroautos ab 2020 über das sogenannte Agenturmodell vertrieben. ‌Dabei setzt der Hersteller den Preis fest, die Händler sind ‍lediglich Vermittler und erhalten dafür eine ​Provision. Ursprünglich sollte das Modell auch auf Verbrennerfahrzeuge ausgeweitet werden, ​davon hat das Unternehmen allerdings Abstand genommen.