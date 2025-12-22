Erste Bank: Online-Banking schon wieder down

Beim Login der "George" App kam es heute zu Störungen. Die Server wurden neu aufgesetzt.

Am Montag kam es seit den Morgenstunden zu Problemen bei der Erste Bank und Sparkassen. Auf www.allestörungen.at meldeten ab 6 Uhr zahlreiche Bank-Kunden Probleme beim Einloggen in der George-App.

Bereits vor einem Jahr sowie zu Ostern gab es bei der Erste Bank ähnliche Probleme.

Wie die Kleine Zeitung berichtet, sollen Probleme mit einem externen Provider bzw. eine Netzwerkstörung den Ausfall ausgelöst haben. Man arbeite derzeit an der Behebung, teilweise kann es derzeit noch zu Problemen kommen.