Berlusconi heiratet 53 Jahre jüngere Freundin

Während in der Ukraine Krieg herrscht, veranstaltet Putins enger Freund Silvio Berlusconi ein Fest der Liebe

Eine Liebes-Show mitten im Krieg. Putin-Freund Silvio Berlusconi ( will am Samstag seine 53 Jahre jüngere Freundin Marta Fascina heiraten. Wie es heißt, aber nur „symbolisch“, denn eine echte Hochzeit werde es nicht geben. In Berlusconis Mailand-Villa soll die Feier stattfinden. Freunde und Familie hatten ihm dazu geraten, die Zeremonie zu verschieben, da es angesichts des Krieges kein gutes Bild abgibt. Schon gar nicht wegen seiner Nähe zu Putin.

Berlusconi verliert kein Wort über den Krieg

Es heißt, Politiker und Unternehmer Berlusconi hätte sich fast umstimmen lassen, was die Hochzeits-Zeremonie angeht. Aber nicht seine junge Braut: Marta Fascina soll „beleidigt und wütend“ gewesen sein, dass eine Absage überhaupt überlegt wird. Über den Krieg in der Ukraine verlor sie genau wie Silvio Berlusconi kein Wort.