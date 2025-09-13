Knalleffekt: ÖBB stoppen Ausbau DIESER Strecke

Der geplante Ausbau kommt nun doch nicht - die Kritik ist groß.

Die ÖBB haben ihre Pläne für den zweigleisigen Streckenausbau bis nahe der Haltestelle Imsterberg im Tiroler Oberland vorerst gestoppt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, liegt ein konkreter Zeitpunkt für die Umsetzung der dafür vorgesehenen Hauptmaßnahmen derzeit nicht vor.

Geplant war der Ausbau zusammen mit dem Umbau des Bahnhofs Imst/Pitztal – dieser Bahnhof sollte barrierefrei und modern gestaltet werden. Die Vorbereitungen für den Umbau des Bahnhofs und der erste Abschnitt der Zweigleisigkeit werden laut ÖBB jedoch weiterhin weitergeführt.

"Hiobsbotschaft"

Der Ausbau sollte nicht nur die Fahrplanstabilität erhöhen, sondern auch den regionalen Personennahverkehr verbessern. Zudem war das Ziel, Verbindungen von Innsbruck über den Arlberg bis zur Schweiz verlässlicher und schneller zu gestalten.

Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) äußerte sich enttäuscht über den Aufschub und betonte, dass es einer langfristigen Perspektive entlang dieser Strecke bedürfe. Auch die Tiroler Grünen kritisieren die Entscheidung scharf: Für sie sei dies de facto eine “Totalabsage” für wichtige Ausbauvorhaben – nicht nur in Tirol, sondern auch mit Blick auf Vorarlberg.