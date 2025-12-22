Shopping: Endspurt für Weihnachten

Der Handel ist mit dem Weihnachtsgeschäft "bis dato sehr zufrieden".

Am Heiligen Abend haben viele Geschäfte noch bis 13 Uhr geöffnet – jetzt startet die Last-Minute-Shopping-Zeit vor Weihnachten. Trotz der herausfordernden letzten Jahre, stellt das Weihnachtsgeschäft immer einen "Hoffnungsschimmer" für den Handel dar. Denn besonders zu dieser Zeit ändert sich das Kaufverhalten der Österreicherinnen und Österreicher. Unter dem Jahr zählt oft der günstigste Preis, zu Weihnachten, wo die Liebsten beschenkt werden, wird Qualität und Beratung höher geschätzt.

Mit der bisherigen Weihnachtssaison zeigt sich Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will "bis dato sehr zufrieden", wie er im oe24.TV-Interview erklärt. Man erwartet ein Netto-Weihnachtsgeschäft von 1,19 Milliarden Euro. Per Definition ist das der Mehrumsatz im Dezember im Vergleich zu den ersten elf Monaten des Jahres.

November als "wahrer Star"

In der Realität sei aber der "wahre Star" der November. Denn mit dem Black Friday und Cyber Monday habe sich das Weihnachtsgeschäft längst nach vorne verlagert. Und: Durch verschenkte Gutscheine - heuer übrigens das beliebteste Geschenk - fließt viel auch noch in den Jänner hinein. Für den Dezember rechnet man mit einem Mehrumsatz von ein bis zwei Prozent, im November hatte man einen Zuwachs bei den Sondereinkaufstagen von satten 11 Prozent.

Rainer Will. © oe24.TV

Gutscheine als Top-Geschenk

Neben Gutscheinen - fast jeder Zweite setzt auf das Wertzeichen - sind die üblichen Klassiker auf der Top-Liste der Weihnachtsgeschenke. Darunter Geldgeschenke, Parfum, Bücher, Elektronikgeräte oder Modeartikel.

Und wie geht es den Handelsangestellten im Weihnachtsstress? "Wir haben Befragungen angestellt und 85 Prozent der Handelsangestellten sind sehr zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz", so Will. Ähnlich viele würden ihren Arbeitgeber auch im Freundeskreis weiterempfehlen.