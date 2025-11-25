Alles zu oe24VIP
Taktverdichtung von Linz-Graz
© ÖBB

Neue Öffiangebote

Fahrplanwechsel: Linz und Graz im Zweistundentakt

25.11.25, 13:49
Teilen

Neue Rahmenbedingungen erfordern zahlreiche Anpassungen im Nah- und Regionalverkehr. 

OÖ. Das neue Fahrplanjahr 2025/26 steht im Zeichen bedeutender Infrastrukturvorhaben: Die Eröffnung der Koralmbahn, Großbaustellen im Netz der Deutschen Bahn, die Einführung des Interregio-Liniennetzes und der Abschluss der Sanierungsarbeiten amgrößten Busterminal Oberösterreichs machen ab 14. Dezember 2025 eine Vielzahl an Anpassungen im Öffentlichen Nah- und Regionalverkehr in Oberösterreich notwendig.

LR Günther Steinkellner
© FPÖ

Gleichzeitig tritt mit dem neuem Stadtbus Traun ein von Grund auf überarbeitetes Stadtbuskonzept in Kraft, mit dem im Vergleich zum bisher bestehenden Fahrplanangebot
die jährlichen Fahrplankilometer um rund 45 % ausgeweitet werden. "Im regionalen Schienenverkehr wird das Fahrplanangebot mit einer neuen attraktiven Frühverbindung
von Garsten nach Linz erweitert: Sie verbindet Steyr mit Linz zukünftig in nur 34 Minuten Fahrzeit", freut sich Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ).  


„Aufgrund der angespannten budgetären Situation sowohl beim Bund als auch beim Land OÖ sind diesmal keine so umfangreichen Ausbaumaßnahmen wie in den vergangenen Jahren möglich. Die Fahrplananpassungen im heurigen Jahr sind geprägt von vielen punktuellen Optimierungsmaßnahmen, die wir im Lichte einer gezielten und bedarfsorientierten Anpassung des bereits bestehenden und sehr guten Öffi-Angebots umgesetzt haben", sagt Klaus Wimmer, Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft: 

Das neue „Interregio“-Angebot der ÖBB bringt eine Aufwertung der Strecke zwischen der zweit- und drittgrößten Stadt Österreichs. Ab 14. Dezember sind Linz und Graz mit acht täglichen Zugpaaren miteinander verbunden, bislang gab es fünf Verbindungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

