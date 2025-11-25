Spitals-Todesfälle: Untersuchungskommission des Landtags gefordert

"Wir haben dafür zu sorgen, dass Patient:innen in akuten Situationen bestmöglich versorgt werden können und dass die mehr als 16.000 Beschäftigten alleine in denSpitälern der Gesundheitsholding jene Bedingungen vorfinden, die sie dafür brauchen", so die Landtagsmitglieder.

OÖ. Nach dem tragischen Todesfall in Rohrbach wird das gesamte Gesundheitssystem in OÖ infrage gestellt. NEOS, SPÖ und

Grüne forderten am Dienstag in einer Pressekonferenz gemeinsam eine grundlegende Aufarbeitung und die Einsetzung einer

Untersuchungskommission.

"Die Dauerkrise des Oö. Gesundheitssystems ist kein Zufall, sondern auch das Resultat von

strukturellen Rahmenbedingungen, politischen Führungsentscheidungen und unzureichendem

Management. Die Bevölkerung kann sich immer weniger auf unser Gesundheitssystem

verlassen, während die Mitarbeitenden zunehmend überlastet, erschöpft und frustriert davon

sind, Fehler in Struktur und Führung durch eigenen Einsatz auszugleichen", sagt NEOS-Landtagsabgeordneter Felix Eypeltauer.

Was in den vergangenen Monaten öffentlich sichtbar wurde, bestätigt für die drei Parteien die strukturellen

Schwächen:

• ein Arzt in Kirchdorf wurde zu Unrecht entlassen, später vollständig entlastet,

• ein tragischer Todesfall in Rohrbach mit offenen Fragen zu Abläufen und

Verantwortlichkeiten,

• ein fehlerhaftes Entlassungsmanagement im LKH Steyr, bei dem eine 89-jährige

Patientin kurz nach der Entlassung unversorgt aufgefunden wurde und verstarb,

• steigende Wartezeiten auf Operationen im KUK und im LKH Steyr,

• der Rücktritt eines langjährigen Geschäftsführers, der offen von verunmöglichten

Weichenstellungen spricht

Der aktuelle Bericht des Landesrechnungshofs hat aufgezeigt, dass ELGA unvollständig ausgerollt ist , viele Gesundheitsdienste-Anbieter noch nicht angebunden sind und die Vielzahl an Opt-out-Regelungen zu lückenhaften Gesundheitsakten führt.

© SPÖ

Untersuchungskommission des Landtags

NEOS, SPÖ und Grüne bringen einen gemeinsamen Antrag auf Einsetzung der „Untersuchungskommission OÖG“ ein. "Der Landtag muss endlich die Möglichkeit bekommen,strukturelle Defizite, digitale Lücken und die internen Abläufe der OÖG umfassend zu prüfen", sagt SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder. "Die eingesetzte Experten-Kommission wird ihren Teil dazu beitragen und das sollte auch eine einzusetzende Untersuchungskommission des Landtags", sagt Severin Mayr von den Grünen.