Schienen aus Leoben-Donawitz
© ÖBB

Made in Styria

Schienen der Koralmbahn kommen von der voestalpine aus Donawitz

18.11.25, 11:18
Teilen

Die voestalpine fertigte auch die Weichen. 

Stmk. / Ktn. Am 14. Dezember nimmt die Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt ihren Vollbetrieb auf. Die Schienen der 290 Kilometer langen Strecke sind Made in Styria und wurden von Voestalpine Railway Systems in Leoben Donawitz geliefert. Für die ultralangen 120-Meter-Schienen werden 235 Weichen gebraucht. Auch die Technik zur Weichenüberwachung wurde am Voest-Standort in Zeltweg entwickelt. Dank der Spezialschienen sind Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h möglich. 

Nicht alles ist bei der Voest auf Schiene: Nach der Ankündigung der voestalpine, an den Standorten Mürzzuschlag und Kindberg 340 Jobs zu streichen, werden nun Sozialpläne erarbeitet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

