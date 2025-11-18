Alles zu oe24VIP
André Rieu im historischen Maastricht.
© Hersteller

50 Jahre

André Rieu: Liebes-Geheimnis vor Wien-Konzert ausgeplaudert

18.11.25, 10:03 | Aktualisiert: 18.11.25, 11:56
Der Star-Geiger steht am 19. und 20. Oktober wieder in Wien auf der Bühne. In der Stadt, in der für Rieu alles begann. 

Star-Geiger und Dirigent André Rieu steht bald wieder auf der Bühne der Wiener Stadthalle: Am 19. und 20. November lädt der Niederländer seine Fans zu einem besonderen Konzertabend ein. Das zweite Konzert macht gleichzeitig den Auftakt für die Wiener Vorweihnachtszeit – ein Abend voller Musik, Emotionen und unvergesslicher Momente.

Mehr lesen: 

Neben seinen weltweiten Erfolgen, mehr als 500 Platin- und über 270 Gold-Auszeichnungen, hat Rieu in seinem Leben einen ganz besonderen Hauptgewinn: seine Frau Marjorie. In diesem Jahr feierte das Paar die goldene Hochzeit – eine Liebe, die bereits in der Jugend begann. „Ich wusste sofort, dass sie die Richtige ist und dass ich mein ganzes Leben mit ihr verbringen möchte“, erinnert sich Rieu im Interview mit dem Magazin „Hello“.

 


 

Der Star-Geiger wuchs in einem „strengen und harten Elternhaus“ auf: „Ich habe von meiner Mutter nicht viel Liebe erfahren.“ Marjorie jedoch brachte Wärme und Vertrauen in sein Leben: „Sie kam in mein Leben und hat an mich geglaubt.“

Liebe und Job

1975 gaben sich André und Marjorie Rieu das Jawort – beide noch mitten im Studium. Heute unterstützt die ehemalige Deutschlehrerin ihren Mann nicht nur privat, sondern auch beruflich. „Es ist ein fantastisches Leben, und wir arbeiten gemeinsam an denselben Projekten, was einfach wunderbar ist. Wir gestalten die Programme für die Konzerte gemeinsam – sie schreibt meinen Text, und ich passe ihn dann an – wir sind also wirklich zwei Menschen in einem“, schwärmt Rieu.

Bei den Konzerten in der Wiener Stadthalle wird diese enge Zusammenarbeit spürbar: Neben großen Klassik-Hits dürfen sich die Besucher auf ein perfekt inszeniertes Musik-Erlebnis freuen, bei dem Rieu einmal mehr beweist, warum er als einer der größten Entertainer der klassischen Musik gilt.

