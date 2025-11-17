Alles zu oe24VIP
© APA

"Völlig bestürzt"

"Sturm der Liebe"-Star Erich Altenkopf verrät die wahren Gründe für seinen Abschied

17.11.25, 10:51
Teilen

Lilian Klebows Ehemann Erich Altenkopf verlässt die Kult-Telenovela "Sturm der Liebe" nach 16 Jahren – und der Schauspieler spricht nun offen darüber, warum sein Abschied nicht freiwillig war. 

Der 56-Jährige Österreicher Erich Altenkopf verkörperte seit 2009 den Arzt Dr. Michael Niederbühl und gehörte zum festen Kern der ARD-Telenovela. Am 19. November wird die letzte Folge mit ihm ausgestrahlt. Viele Fans trifft die Nachricht überraschend, doch auch für Altenkopf selbst kam der Abschied vollkommen unerwartet.

Erich Altenkopf Sturm der Liebe
© ARD

Beim Dreh seiner finalen Szene in den Bavaria Studios überwältigten ihn die Gefühle. Laut der "Bunte" flossen die Tränen, als die letzte Einstellung im Kasten war. "Das zerreißt mir das Herz. Ich weiß, es klingt kitschig, aber ich habe euch sehr lieb", sagte er unter Tränen zu seinem Team.

Mehr lesen:

Entscheidung nicht freiwillig

"Sturm der Liebe" Cast Yeliz Simsek, Soluna-Delta Kokol, Isabell Stern, Krista Birkner, Lukas Leibe, Dieter Bach, Pablo Sprungala, Martin Walde, Johanna Graen, Jo Weil, Katharina Scheuba, Elias Reichert, Sepp Schauer, Tanja Lanaeus, Erich Altenkopf, Laura Osswald und Daniela Kiefer.

© Getty

Im Interview mit dem Portal "t-online" erklärte Altenkopf, dass sein Ausstieg Teil einer Neu-Ausrichtung der Serie sei. Die Produktion habe beschlossen, das Format "jünger" zu machen – ohne ihn. "Als ich erfahren habe, dass die Reise von Dr. Michael Niederbühl zu Ende geht, war ich völlig bestürzt", sagt er. Der Fürstenhof sei wie ein Zuhause für ihn gewesen.

Zwischen Bestürzung und Erleichterung

Erich Altenkopf und Lilian Klebow mit Kids

Erich Altenkopf und Lilian Klebow mit Kids 

© Tischler

Auch wenn ihn die Entscheidung hart traf, konnte Altenkopf später positive Seiten erkennen. Das jahrelange Pendeln zwischen Wien und München sei anstrengend gewesen. "Von mir aus hätte ich wahrscheinlich nie gesagt, dass ich aufhören möchte. Jetzt habe ich viel Zeit für meine Familie. Mein Sohn und meine Tochter haben sich wahnsinnig gefreut."

