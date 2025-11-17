"Sturm der Liebe"-Star Erich Altenkopf verrät die wahren Gründe für seinen Abschied

Lilian Klebows Ehemann Erich Altenkopf verlässt die Kult-Telenovela "Sturm der Liebe" nach 16 Jahren – und der Schauspieler spricht nun offen darüber, warum sein Abschied nicht freiwillig war.

Der 56-Jährige Österreicher Erich Altenkopf verkörperte seit 2009 den Arzt Dr. Michael Niederbühl und gehörte zum festen Kern der ARD-Telenovela. Am 19. November wird die letzte Folge mit ihm ausgestrahlt. Viele Fans trifft die Nachricht überraschend, doch auch für Altenkopf selbst kam der Abschied vollkommen unerwartet.

Beim Dreh seiner finalen Szene in den Bavaria Studios überwältigten ihn die Gefühle. Laut der "Bunte" flossen die Tränen, als die letzte Einstellung im Kasten war. "Das zerreißt mir das Herz. Ich weiß, es klingt kitschig, aber ich habe euch sehr lieb", sagte er unter Tränen zu seinem Team.

Entscheidung nicht freiwillig

Im Interview mit dem Portal "t-online" erklärte Altenkopf, dass sein Ausstieg Teil einer Neu-Ausrichtung der Serie sei. Die Produktion habe beschlossen, das Format "jünger" zu machen – ohne ihn. "Als ich erfahren habe, dass die Reise von Dr. Michael Niederbühl zu Ende geht, war ich völlig bestürzt", sagt er. Der Fürstenhof sei wie ein Zuhause für ihn gewesen.

Zwischen Bestürzung und Erleichterung

Auch wenn ihn die Entscheidung hart traf, konnte Altenkopf später positive Seiten erkennen. Das jahrelange Pendeln zwischen Wien und München sei anstrengend gewesen. "Von mir aus hätte ich wahrscheinlich nie gesagt, dass ich aufhören möchte. Jetzt habe ich viel Zeit für meine Familie. Mein Sohn und meine Tochter haben sich wahnsinnig gefreut."