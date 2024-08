"Sturm der Liebe": Wiener Ärztin erobert TV-Soap

Die Ärztin wird in der beliebten Serie zur TV-Medizinerin

Ärztin Katharina Scheuba (30) tauscht Klinik gegen TV-Studio. Den Kittel hängt sie trotzdem nicht ganz an den Nagel, denn in ihrer neuen Serienrolle als Maxi Neubach schreibt die gebürtige Wienerin in der beliebten Telenovela „Sturm der Liebe“ an ihrer Doktorarbeit. Ab voraussichtlich 28. August (Folge 4267) wirbelt sie laut Presseaussendung den „Fürstenhof“ auf.

Katharina Scheuba bleibt auch im TV ihrem Beruf treu

Als echter Sonnenschein wird der „chaotisch-liebenswerte“ Charakter von Bavaria Fiction beschrieben und Katharina Scheuba sagt selbst: „Maxi ist meine erste durchgehende TV-Rolle, die wie ich im echten Leben Ärztin ist. Naja fast..., ihr fehlt noch der Doktortitel. Aber das ist eine tolle Spielgrundlage. Maxi ist eine Frohnatur und hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Eine starke Frau, die weiß, was sie will. Für die Menschen, die sie liebt, würde sie alles tun, wobei sie sich im Eifer des Gefechts auch in eine Situation begibt, die sich gar nicht mit ihrem moralischen Kompass vereinbaren lässt und sie ins Straucheln bringt. Mit Maxi durch diese emotionalen Höhen und Tiefen zu gehen, ist eine wahnsinnig schöne Herausforderung!“

© Bild: ARD/Stella Boda ×

In Larissa Marolts Fußstapfen

Auch Larissa Marolt war bereits in "Sturm der Liebe" zu sehen. Die Serie wird in über zwanzig Ländern in diversen Sprachen ausgestrahlt und ist somit ein Sprungbrett für eine große Schauspiel-Karriere.