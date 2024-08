Netflix-Serie wird Realität: Sie ist die wahre "Emily in Paris"

Die 23-jährige Sage aus den USA lebt das Leben einer fiktiven Person und sagt: Es ist ganz genauso!

Sage VanAlstine, eine 23-jährige Amerikanerin, lebt und arbeitet in Paris im Bereich Social Media Marketing. Mit einem Augenzwinkern wendet sie sich an die Kritiker der Netflix-Serie „Emily in Paris“: „Alle sagen, die Netflix-Serie ist so unrealistisch, aber ich bin aus den USA, arbeite im Social-Media-Marketing in Paris, es ist 16 Uhr an einem Montag und ich trinke draußen Iced Coffee, weil ich eine Werbung filmen muss.“

Ihr Alltag weist tatsächlich viele Parallelen zur Hauptfigur der Serie auf, die von Lily Collins gespielt wird. Sage gibt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben in Paris und erinnert dabei stark an die Rolle der Emily. Trotz der Beliebtheit der Serie wird sie auch häufig wegen der überzeichneten Darstellung von Paris und den Klischees kritisiert.

Sage betont jedoch Unterschiede zu der fiktiven Figur. In einem ihrer TikTok-Videos macht sie beispielsweise auf ihren Kleidungsstil aufmerksam, der deutlich praktischer und dezenter ist als der von Emily. „Der Rock, den ich gerade trage, hat sogar zwei Taschen!“ Außerdem hat Sage den Vorteil, die Landessprache zu sprechen, da ihre Mutter, eine Französischlehrerin aus Michigan, ihr diese Kenntnisse vermittelt hat.

Was die Lebenshaltungskosten in Paris angeht, war Sage auf hohe Preise vorbereitet, doch sie stellte fest, dass das Niveau vergleichbar mit dem in den USA ist. Ein angenehmer Unterschied: „Wein ist in Paris sogar günstiger und qualitativ besser – das war ein großer Schock für mich.“ Trotz ihrer positiven Erfahrungen gibt es einen Aspekt der Stadt, der sie stört: die allgegenwärtigen Ratten und Mäuse.

Vierte Staffel ab Donnerstag

Während Sage ihr reales Leben in Paris genießt, sind die Fans der Serie gespannt auf die vierte Staffel von „Emily in Paris“, in der das Liebesdreieck um Emily, Alfie und Gabriel weiter dramatische Entwicklungen nehmen wird. Die neuen Folgen werden ab dem 15. August auf Netflix verfügbar sein, mit dem Finale im September.