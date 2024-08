Blake Lively strahlt im 30.000 Euro Kleid

Bei der Premiere ihres neuen Film "It Ends With Us" zeigte sich der Hollywood-Star in einer Traumrobe - zum Traum-Preis

Dieser Tage feiert der neue Netflix-Blockbuster "It Ends With Us" (dt. Titel: "Nur noch ein einziges Mal") seine Premiere. Auf der PR-Tour mit dabei auch Hauptdarstellerin Blake Lively. Blake Lively © Getty × Und sie setzt bei ihren Red-Carpet-Looks vor allem auf florale Prints und Glitzer. In London sorgte Lively dann für den absoluten Wow-­Effekt. Das geschmackvolle, taillierte, bodenlange Kleid von Tamara Ralph im Wert von mehr als 30.000 Euro zeichnete sich durch markante Bardot-Details und einen tiefen Ausschnitt aus, der ihr Dekolleté teilweise freigab. Das Kleid war mit Blütenblättern aus Kristallgeflecht verziert und hatte einen Ausschnitt aus einer Orchidee aus Kristall und einer Kirschblüte. Der Look stammt aus der neuesten Herbst/Winter Couture-Kollektion von Ralph, die Anfang des Sommers während der Haute Couture Fashion Week in Paris vorgestellt wurde. Blake Lively © Getty × Die Schauspielerin rundete ihren Look mit einem auffälligen scharlachroten Federschal ab, während glitzernde silberne Absätze unter ihrem bodenlangen Saum hervorschauten, als sie über den weißen Teppich schritt.