Nina Anhan über ihre Ehe mit Rapper Haftbefehl: "Ich muss stark sein für die Kinder"

Die Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ sorgt seit Ende Oktober für heftige Schlagzeilen. Mitten im Medienrummel traf Frauke Ludowig die Ehefrau von Haftbefehl zu einem Gespräch über ihre Beziehung, ihre Familie und die Herausforderungen, die die Doku öffentlich machte.

Seit 2010 ist Nina Anhan an der Seite von Aykut Anhan – damals noch ein aufstrebender Rapper, heute unter seinem Künstlernamen Haftbefehl einer der erfolgreichsten Stars Deutschlands. 2016 heirateten sie und bekamen zwei Kinder, Sohn Noah und Tochter Aaliyah. Nach außen wirkt die Familie wie das perfekte Paar, doch hinter den Kulissen kracht es gewaltig – wie jetzt durch die Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ öffentlich wurde.

Die Doku, die am 28. Oktober 2025 erschien, gewährt einen schonungslosen Blick auf Haftbefehls Leben – zwischen Mega-Erfolg und tiefen Abgründen. Neben seinem künstlerischen Werdegang zeigt der Film vor allem sein jahrelanges Drogenproblem: exzessiver Konsum, eine lebensbedrohliche Überdosis im Jahr 2023 und die gesundheitlichen Folgen, die er bis heute trägt. Monatelang lebt der Rapper oft getrennt von seiner Familie, geplante Urlaube mit den Kindern mussten mehrfach kurzfristig abgesagt werden, weil er aufgrund seiner Sucht schlichtweg nicht in der Lage war zu reisen.

Für viele Frauen wären all das Gründe zu gehen. Aber Nina Anhan bleibt. Immer und immer wieder. Wieso? stellen sich viele Beobachter die Frage.

Loyalität in turbulenten Zeiten

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig traf Nina Anhan zum persönlichen Interview in Stuttgart. Die Ehefrau des Rappers sprach offen über ihre Beziehung, ihre Familie und darüber, wie sie trotz aller Turbulenzen an ihrer Liebe festhält. „Meine Energy sagt mir einfach, dass alles gut wird“, erklärt sie. „Das ist ein Teil von unserer Geschichte. Ich kann’s mir auch nicht immer leicht machen und sagen: ‚Ich bin die Prinzessin hier. Wenn’s mal schwer wird, dann geh ich.‘ Nein, das ist halt nicht der Fall. In guten wie in schlechten Zeiten würd ich sagen jetzt.“

Für Nina ist die Loyalität zur Familie entscheidend: „Meine Aufgabe ist einfach Zusammenhalt. Ich will einfach die Familie schützen. Auf der einen Seite und das ist für mich eigentlich Priorität.“

Stark für die Kinder

Besonders die gemeinsamen Kinder stehen für Nina im Mittelpunkt. Sohn Noah und Tochter Aaliyah seien von den Drogenexzessen ihres Vaters nie direkt betroffen gewesen „Ich muss stark sein für die Kinder. Und ich möchte das auch“, betont sie. Zu Hause sei Haftbefehl ein liebevoller Vater, der inzwischen auch wieder clean sei. „Ist er clean im Moment? 100%“, versichert Nina.

Eine Ehe in der Krise, aber voller Hoffnung

Ihr Mann sagt ihr 30 Mal am Tag, dass er sie liebt, erzählt sie. Trotzdem ist die Ehe aktuell nicht ohne Spannungen. Nina trägt momentan nicht einmal mehr ihren Ehering. „Den habe ich erst mal abgelegt. Er braucht jetzt einen Feinschliff, genauso wie alles andere auch“, erklärt sie. Doch sie bleibt optimistisch: „Es wird der Tag kommen, an dem ich mich wieder voll und ganz zu unserer Ehe bekennen kann. Ich spüre das.“

Für viele ist Nina Anhan eine Heldin, für andere schwer nachvollziehbar. Aber wie sie selbst sagt: „Ich finde es halt wichtig, dass man sich auf einen Mensch verlassen kann, der loyal ist.“ Und das ist sie allemal.