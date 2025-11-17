Ehekrise nach Haftbefehl-Doku: Nina trägt keinen Ring mehr!

Kaum eine deutsche Doku über einen deutschen Prominenten hat in letzter Zeit so hohe Wellen geschlagen, wie die Netflix-Verfilmung von Haftbefehls wildem Rapper-Dasein, Drogen-Exzesse und Ehekrise inklusive. Jetzt bricht seine Frau erstmals ihr Schweigen!

Seit der Veröffentlichung der Haftbefehl-Dokumentation "Babo – die Haftbefehl-Story" auf Netflix ist eine regelrechte mediale Diskussion um den deutsch-türkischen Rapper entstanden.

Wie seine Frau mit Drogen umging

Oftmals an der Doku kritisiert: Neben dem offenen Umgang mit seiner Drogenvergangenheit und seinem bis heute andauernden Kampf mit dem Clean-werden, rückte auch seine Ehefrau Nina ins Rampenlicht.

"Habe mich damit abgefunden"

In der Serie wirkt sie fast schon verzweifelt - ein herzzerreißender Moment, als sie gefragt wird, wie sie mit dem Rapper-Dasein und dem ständigen Fortgehen des Künstlers umgeht - ein bedrückter Blick und die Aussage: "Ich habe mich damit abgefunden." Während ihr Mann wochenlang durch Deutschland auf Tour geht, bleibt sie üblicherweise zuhause und kümmert sich um die Kinder.

© Getty Images

Nun bricht sie erstmals seit der Doku öffentlich ihr Schweigen über ihren emotional schwierigen Alltag als quasi alleinerziehende Mutter (wie sie sich selbst beschreibt).

Sie hat den Ehering abgelegt

In einem Interview mit RTL spricht sie jetzt ganz offen. Die herausfordernde Ehe mit Haftbefehl und die Auswirkungen seiner Drogensucht auf ihre Beziehung. Trotz der Schwierigkeiten wolle sie an ihrer Liebe festhalten: "Die Leute kennen die Hintergründe nicht. Ich weiß, dass irgendwann alles wieder gut wird – und daran glaube ich", erklärt sie im Gespräch mit Frauke Ludowig.

Dennoch trägt sie derzeit keinen Ehering. Denn das Paar befindet sich in einer Beziehungskrise: "Den habe ich erst mal abgelegt. Er braucht jetzt einen Feinschliff, genauso wie alles andere auch." Haftbefehl selbst hat auf einem Konzert verkündet, inzwischen clean zu sein. Nina zeigt sich optimistisch: "Es wird der Tag kommen, an dem ich mich wieder voll und ganz zu unserer Ehe bekennen kann. Ich spüre das."