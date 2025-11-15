Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Haftbefehl
© Getty Images

Teilweise vermummt

"Bin clean!" - Erster Haftbefehl-Auftritt nach Schock-Doku auf Netflix

15.11.25, 04:58 | Aktualisiert: 15.11.25, 09:50
Teilen

39-jähriger Rapper schüttelte beim Konzert in Osnabrück auch ein paar Hände, zeigte aber sein Gesicht nur teilweise

Bei seinem ersten Konzert seit Veröffentlichung der erfolgreichen Netflix-Doku über sein Leben hat Deutsch-Rapper Haftbefehl versichert, weg von den Drogen zu sein. "Ihr habt bestimmt alle meine Doku gesehen. Ich wollte Euch noch sagen, ich bin clean", rief der Musiker in der Nacht auf Samstag seinen Fans von der Bühne zu - lauter Jubel brandete auf. "Und ich hoffe, ihr bleibt es auch. Scheiß auf Drogen!"

© Getty

"Babo – Die Haftbefehl-Story" über Aykut Anhan (39), wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, wurde zum großen Erfolg für den Streamingdienst Netflix. Der viel diskutierte Dokumentarfilm kam bereits wenige Tage nach seiner Veröffentlichung Ende Oktober auf Millionen Views und schoss auf Platz eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Doku wird thematisiert, dass der Musiker jahrelang Kokain konsumierte. In vielen Aufnahmen wirkt er schwer gezeichnet.

Haftbefehl
© Getty Images

Mehr lesen:

Rapper schüttelt ein paar Hände

Der Saal im Alando Palais in Osnabrück war in der Nacht nach Beobachtung eines dpa-Reporters gut gefüllt, die Stimmung ausgelassen. Während des Konzerts, das erst nach Mitternacht begann und nur eine halbe Stunde dauerte, schüttelte Haftbefehl vorne an der Bühne Hände. Er gab auch Hits wie "069" und "Chabos wissen wer der Babo ist" zum besten.

Der Rapper wirkte deutlich schlanker als ihn die letzten Bilder in der Doku zeigen. Den unteren Teil seines Gesichts hielt er während des Auftritts bedeckt. Haftbefehl beendete das Clubkonzert ohne Zugabe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden