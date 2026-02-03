„Die Wödmasta“ feiern den 10. Geburtstag wie die Weltmeister

Dietmar Baumgartner und Roland Vogl geben nicht nur bei Alkbottle oder Wolfgang Ambros Gas, sondern auch als Austropop-Duo: „Die Wödmasta“. Zum 10-jährigen Jubiläum spielt man am 13. Februar im Orpheum auf.

Sie sind das „1er-Team des Austropop“: Dietmar Baumgartner, der bei Alkbottle in die Saiten drischt, und Roland Vogl, der in den 90ern mit der Grunge-Band Ballyhoo für Furore sorgte und heute mit Wolfgang Ambros tourt, gründeten 2016 das Duo Die Wödmasta. Um Geschichten vom Raufen, der Liebe, vom Saufen, dem kleinen Glück im Großen, dem Scheitern und Wieder-Aufstehen zu erzählen. Sprich „Mundartpop aus dem Feinkostladen“ zu liefern.

Zum 10- jährigen Jubiläum verwandelt man am 13. Februar im Wiener Orpheum Pop-Klassiker der 70er und 80er Jahre wie „Always Look on the Bright Side“ of Life" oder "I Want You to Want Me zu genialen Mundart-Hadern" a'la „Die Sonnenseit‘n vom Leb’n“ bzw. "I wü di du wüst mi".

Baumgartner (o.) und Vogl (u.) sind "Die Wödmasta"

Dazu darf man bei der großen Rock-Sause auch eigene Hits wie „Irgendwann“ oder „Amsterdam“, die Klassiker des Austropop und den einen oder anderen Stargast erwarten. Die große Party ja sowieso.