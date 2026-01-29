REWE erhöht Lohn für Handelsarbeiter

Die REWE Group Österreich setzt ein wichtiges Zeichen: Es gibt eine freiwillige Lohnerhöhung für Handelsarbeiter:innen.

Die kollektivvertraglichen Verhandlungen für Handelsarbeiter:innen für das Jahr 2026 ziehen sich immer noch – jetzt setzt REWE (Billa, BIPA) ein Zeichen. In Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung hat die Unternehmensleitung entschieden, die kollektivvertraglichen Löhne freiwillig und provisorisch um 2,55 % rückwirkend ab 1. Jänner 2026 zu erhöhen. Das hilft 4.800 Handelsarbeitern, die so schon früher zur Lohnerhöhung kommen.

Lohnerhöhung

Das soll finanzielle Sicherheit geben und eine mögliche spätere KV-Erhöhung bereits vorwegnehmen. Bestehende Überzahlungen bleiben dabei selbstverständlich unverändert bestehen.

„Uns war wichtig, nicht auf den formalen Abschluss der KV-Verhandlungen zu warten, sondern Verantwortung zu übernehmen und rasch zu handeln“, betont Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es Planungssicherheit für unsere Mitarbeiter:innen. Mit der freiwilligen Erhöhung schaffen wir genau diese – fair, transparent und in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat.“

Arbeitnehmervertreter:innen begrüßen den Schritt

Werner Hackl, Vorsitzender des REWE Group Konzernbetriebsrates: „Die freiwillige Erhöhung ist ein wichtiges und richtiges Signal an die Beschäftigten im Unternehmen. Sie zeigt, dass soziale Partnerschaft bei der REWE Group gelebt wird und die finanziellen Sorgen der Mitarbeiter:innen ernst genommen werden. Dass diese Maßnahme gemeinsam mit dem Betriebsrat umgesetzt wurde, ist ein starkes Zeichen des Miteinanders.“

Sollte es im Zuge der laufenden Kollektivvertragsverhandlungen zu einem späteren Abschluss mit einer höheren KV-Erhöhung kommen, wird diese selbstverständlich auch nachträglich entsprechend berücksichtigt und erhöht. Die nunmehr gewährte Anpassung wird dabei transparent auf eine allfällige rückwirkende KV-Erhöhung angerechnet.

Mit diesem Schritt will die REWE Group Österreich "ihr Bekenntnis zu fairen Arbeitsbedingungen, sozialer Verantwortung und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmer:innenvertretung" einmal mehr bekräftigen, heißt es vom Unternehmen.