Barzahlung jetzt auch bei Amazon: So geht's

Amazon macht das Online-Shopping für Barzahler zugänglich. Der Konzern führt eine neue Zahlungsoption ein, die es ermöglicht, Bestellungen ganz ohne Kredit- oder Bankomatkarte abzuschließen.

Vorerst ist das neue Angebot allerdings auf Italien beschränkt. Dort wurde das Modell nun landesweit ausgerollt, sodass Kunden ihre Einkäufe an rund 35.000 Standorten bar begleichen können. Bisher war das System nur in einem kleineren Testlauf mit Western Union an etwa 5.000 Orten verfügbar.

So funktioniert der Cash-Check

Das Prinzip hinter dem Dienst ist simpel: Kunden wählen beim Checkout die Option „Barzahlung im nächstgelegenen Geschäft“. Nach dem Abschluss der Bestellung wird ein persönlicher Code per E-Mail verschickt.

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Mit diesem Code muss der Kunde innerhalb von 72 Stunden ein Partnergeschäft aufsuchen und den Betrag dort bar einzahlen. Erst nach erfolgter Zahlung wird die Ware an die gewünschte Adresse geliefert.

Strenge Fristen für Kunden

Wer die 72-Stunden-Frist verstreichen lässt, geht leer aus, da die Bestellung in diesem Fall automatisch storniert wird. Ein großer Vorteil des Dienstes ist jedoch die Gebührenfreiheit: Amazon verlangt für diesen speziellen Service keinen Aufschlag.

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Einschränkungen bei digitalen Produkten

Trotz der neuen Flexibilität gibt es Grenzen. Nicht alle Produkte im Sortiment können bar bezahlt werden. Vor allem digitale Inhalte wie E-Books, MP3-Downloads, Abonnements oder Gutscheine sind von der Barzahlungs-Option ausgeschlossen. Ob und wann das System nach Österreich oder Deutschland kommt, ist derzeit noch unklar.