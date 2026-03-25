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FACC
© APA

Höhenflug

Österreichischer Luftfahrt-Riese jetzt auf Milliarden-Kurs

25.03.26, 08:30
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Der Luftfahrtzulieferer FACC hebt weiter ab: Mit einem Umsatzplus von über elf Prozent erreicht das Unternehmen einen neuen Höchstwert. Auch beim operativen Ergebnis gibt es einen kräftigen Sprung nach oben. 

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat im Geschäftsjahr 2025 von der wachsenden Luftfahrtbranche profitiert. Das im ATX Prime der Wiener Börse notierte Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 984,4 Mio. Euro – ein Plus von 11,3 Prozent.

Auch beim operativen Ergebnis konnte deutlich zugelegt werden: Das EBIT stieg um 49,4 Prozent auf 42,3 Mio. Euro. Damit bestätigte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung die bereits vorgelegten vorläufigen Zahlen.

Effizienzprogramm als Wachstumstreiber

Als wesentlicher Motor für diese Entwicklung gilt das Effizienzsteigerungsprogramm "CORE". Dadurch konnte die EBIT-Marge von 3,2 auf 4,3 Prozent verbessert werden. Das gelang trotz anhaltender Probleme in internationalen Lieferketten sowie hoher Personal- und Energiekosten am Standort Österreich.

Alle Bereiche im Plus

Positiv entwickelte sich das Geschäft in allen Divisionen des Konzerns. Sowohl Aerostructures als auch Engines & Nacelles sowie Cabin Interiors lieferten ein positives Ergebnis. Für das kommende Geschäftsjahr zeigt sich das Management zuversichtlich. Für 2026 erwartet FACC ein weiteres Umsatzwachstum zwischen 5 und 15 Prozent.

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