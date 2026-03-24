Lucky Car gibt weiter Gas: Jubel über 15 Prozent Wachstum

Österreichs größte vertragsfreie Werkstattkette Lucky Car gibt Gas: Mit einem Umsatz von knapp 80 Millionen Euro im Jahr 2025 verzeichnet das Unternehmen ein sattes Plus von fast 15 Prozent.

Lucky Car ist in Österreich weiter auf der Überholspur. Mit mittlerweile 62 Standorten in allen neun Bundesländern hat sich die Kette in den letzten 18 Jahren fest als Marktführer unter den vertragsfreien Kfz-Werkstätten etabliert. Die aktuellen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 belegen diesen Trend: Der Gesamtumsatz stieg von rund 70 Millionen Euro im Vorjahr auf nun knapp 80 Millionen Euro.

Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. In den letzten zwei Jahren lag der Fokus nach der Übernahme der österreichischen ATU-Standorte vor allem darauf, die neuen Betriebe effizient in das bestehende System einzugliedern. Dieser Prozess ist mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. Alle ehemaligen ATU-Werkstätten sind nun voll integriert und tragen positiv zur Umsatzentwicklung bei. Das Ziel ist klar: Das vorhandene Potenzial an diesen Standorten soll noch weiter ausgeschöpft werden, um die Marktposition in Österreich nachhaltig zu stärken.

Fokus auf höchste Qualität

„Wir haben 2025 erneut bewiesen, dass unser Geschäftsmodell mit Fokus auf höchste Qualität und volle Kundenzufriedenheit der richtige Weg ist“, betont Mitar Kos, Geschäftsführer von Lucky Car. Das Unternehmen wächst aus eigener Stärke und hat bereits das nächste große Ziel fest im Blick. „Unser mittelfristiges Ziel ist klar definiert: Wir wollen bis 2027 die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro erreichen“, so Kos weiter.

Reparaturen für alle Marken

Als markenunabhängiger Fachbetrieb repariert Lucky Car jedes Modell – vom klassischen Verbrenner bis zum modernen Elektroauto. Das Angebot reicht dabei von Lack- und Karosseriearbeiten über die Kfz-Mechanik bis hin zu Autoglas-Services. Ein wichtiger Baustein für den Erfolg sind zudem Partnerschaften mit Versicherungen wie der UNIQA oder Wüstenrot, wodurch Kunden von einer direkten Verrechnung und weiteren Vorteilen profitieren.

Auch Gründer und Eigentümer Ostoja „Ossi“ Matic blickt optimistisch nach vorne: „Für die kommenden Jahre bleibt die konsequente Weiterentwicklung der Standorte ein zentraler Wachstumsfaktor.“ Um die Servicequalität hochzuhalten, investiert das Unternehmen kontinuierlich in die Digitalisierung, die Optimierung von Prozessen und die Qualifikation der Mitarbeiter.