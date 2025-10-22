Alles zu oe24VIP
Andrzej Poczobut
© Getty

EU-Parlament

Sacharow-Preis an inhaftierte Journalisten in Belarus und Georgien

22.10.25, 12:23
Teilen

Der Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments geht in diesem Jahr an zwei in Belarus und Georgien inhaftierte Journalisten.  

Das Parlament werde die Auszeichnung an die Georgierin Msia Amaghlobeli und den polnisch-belarussischen Journalisten Andrzej Poczobut verleihen, teilte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Mittwoch in Straßburg mit. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert.

Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird seit 1988 an Persönlichkeiten oder Organisationen vergeben, die sich für die Menschenrechte und die Meinungsfreiheit einsetzen. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado, die in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhielt. Der Sacharow-Preis wird am 16. Dezember in Straßburg verliehen.

