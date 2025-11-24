Alles zu oe24VIP
Diese überraschende Geheimzutat macht Ihre Weihnachtskekse fluffiger
Genial!

Diese überraschende Geheimzutat macht Ihre Weihnachtskekse fluffiger

24.11.25, 12:53
Die Adventzeit ist endlich da und mit ihr die perfekte Gelegenheit, köstliche Kekse zu backen! Der verführerische Duft steigt sofort in die Nase und versetzt uns in Weihnachtsstimmung. Damit Ihnen die Kekse auch gelingen und sie schön fluffig werden, sollten Sie eine Geheimzutat nicht vergessen.

Egal ob groß oder klein: In der Weihnachtszeit sind selbstgebackene Kekse ein absoluter Genuss für jeden! Zimtsterne, Vanillekipferl oder Butterkekse, wir lieben sie einfach alle. Doch manchmal passiert es: Man hat sich die Mühe gemacht, den Teig zuzubereiten, nur um nach dem Backen enttäuscht festzustellen, dass die Kekse hart und trocken sind. Aber keine Sorge: Mit einer einfachen, aber überraschenden Zutat werden Ihre Plätzchen garantiert immer schön fluffig und zart!

Diese Geheimzutat macht die Kekse fluffiger

Die Lösung für wunderbar fluffige Weihnachtskekse heißt: Mineralwasser! Ja, Sie haben richtig gelesen. Die Erklärung ist so einfach wie genial. Denn das kohlensäurehaltige Wasser macht den Teig luftiger, indem die Kohlensäure Bläschen bildet, die beim Backen den Teig auflockern und ihn schön locker und fluffig machen.

Diese überraschende Geheimzutat macht Ihre Weihnachtskekse fluffiger
Die chemische Reaktion, die bei der Zugabe von Sprudelwasser passiert, sorgt dafür, dass die Luftbläschen im Teig beim Backen expandieren und den Teig nach oben treiben. Das Ergebnis: Ihre Kekse werden luftiger, zarter und einfach zum Anbeißen! Diese Geheimzutat funktioniert sogar bei allen anderen Teigen, die eher flüssiger sind, wie zum Beispiel Waffelteig oder Palatschinkenteig. Mineralwasser eignet sich also nicht nur für Weihnachtskekse, sondern auch für viele andere Leckereien, die in der festlichen Saison nicht fehlen dürfen.

Die richtige Lagerung

Diese überraschende Geheimzutat macht Ihre Weihnachtskekse fluffiger
Wichtig ist, dass Sie den Teig immer mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. So sorgt die Kälte dafür, dass der Teig schön fest bleibt und später nicht zerfällt. Wenn Sie die Kekse später aufbewahren, können Sie sie problemlos im Kühlschrank lagern, um die Frische zu bewahren. So bleiben sie schön fest und zerbröseln nicht.

